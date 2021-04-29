قرعة إفريقيا - مدرب صنداونز لـ في الجول: مواجهة موسيماني؟ ليس لدي أي مشكلة

الخميس، 29 أبريل 2021 - 18:09

كتب : محمد عبد العظيم

ماميلودي صنداونز - مازيمبي

أبدى رولاني موكينا مدرب صنداونز الجنوب إفريقي استعداده لمواجهة مواطنه بيتسو موسيماني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل صنداونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الثالثة وإلى جواره شباب بلوزداد الجزائري إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المُقرر أن تُعقد القرعة غدا الجمعة في الثالثة عصرا.

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وقال موكينا لـ FilGoal.com: "القرعة لن تكون سهلة وجميع منافسينا المحتملين أقوياء ومرشحين بقوة لتجاوز هذا الدور، علينا انتظار القرعة ولا يوجد فريق محدد أتمنى مواجهته فالجميع بنفس القوة".

وأوضح عن مواجهة موسيماني المحتملة قائلا: "هذه كرة القدم وليس لدي أي مشكلة في ذلك، هو صديق كبير لي وعملنا سويا لسنين ونرحب بمواجهته".

وقد يلتقي الأهلي مع أوائل المجموعات الثلاثة، الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو صنداونز الجنوب إفريقي.

فيما يحق لبطل جنوب إفريقيا مواجهة الأهلي ومولودية الجزائر وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي.

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