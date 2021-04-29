قرعة إفريقيا - كايزر تشيفز لـ في الجول: لا يوجد فريق محدد نريد مواجهته.. وهدفنا التتويج باللقب

أوضح فينا مافوسا المتحدث الرسمي باسم نادي كايرز تشيفز الجنوب إفريقي أن هدف النادي هو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل كايرز تشيفز الجنوب إفريقي رفقة الوداد المغربي عن المجموعة الثانية إلى ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ومن المُقرر أن تُعقد القرعة غدا الجمعة في الثالثة عصرا.

وقال مافوسا لـ FilGoal.com: "القرعة تمثل حدثا تاريخيا لأنها المرة الاولى التي سنلعب فيها في هذه المرحلة".

وتابع "لا يوجد فريق محدد نريد مواجهته لأن كل فريق نجح في التأهل لهذا الدور حقق ذلك بجدارة واستحقاق ونحن مستعدون لمواجهة أي فريق".

ولن يقع الفريق الجنوب إفريقي في طريق الأهلي بربع النهائي بعدما احتل كلاهما وصافة ترتيب مجموعته.

وأوضح "في ربع النهائي يتواجد 3 مدربين من جنوب إفريقيا: جيفن هانت "كايزر تشيفز" - بيتسو موسيماني "الأهلي" - رولاني موكينا "صنداونز" هذا يؤكد على قوة الكرة في جنوب إفريقيا ومؤشر جيد لتطورها".

وأتم "هدفنا الأول هو الفوز بالبطولة لأن هذا اللقب سيكون إضافة كبيرة لتاريخ النادي وأيضا لبلادنا جنوب إفريقيا".