أجندة الأهلي - 28 مباراة محتملة في 5 مسابقات مختلفة

ينتظر الأهلي عددا حافلا من المباريات خلال الفترة بداية من غدا الجمعة 30 أبريل وحتى نهاية الموسم المقرر له 30 سبتمبر.

وينافس الأهلي في تلك الفترة على خمس بطولات وهي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

ولم يتحدد فقط موعد السوبر الإفريقي بشكل رسمي إذ أشارت التقارير إلى اقتراب إقامته يوم 28 مايو ولكن لم يتم الإعلان الرسمي إلى الآن.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول المباريات بشكل كامل حتى الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري والمقرر لها 30 سبتمبر.

وينتظر الأهلي في تلك الفترة 28 مباراة محتملة خلال 153 يوما في جميع المسابقات بينهم شهر بدون مباريات بسبب معسكر المنتخب الأولمبي.

ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة الأهلي:

30 أبريل 2021 الأهلي × الجونة في الدوري المصري

3 مايو 2021 غزل المحلة × الأهلي في الدوري المصري

6 مايو 2021 الاتحاد السكندري × الأهلي في الدوري المصري

10 مايو 2021 الأهلي × الزمالك في الدوري المصري

14-16 مايو 2021 الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

18 مايو 2021 وادي دجلة × الأهلي الجولة 22 من الدوري المصري

21-23 مايو 2021 الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

25 مايو 2021 الأهلي × سيراميكا كليوباترا الجولة 23 من الدوري المصري

28-30 مايو الأهلي في كأس مصر أو السوبر الإفريقي

18 - 20 يونيو 2021 الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (حال التأهل)

22 يونيو 2021 المقاولون العرب × الأهلي الجولة 26 من الدوري المصري

25 - 27 يونيو 2021 الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (حال التأهل)

1 يوليو 2021 الأهلي × طلائع الجيش في السوبر المصري

5 يوليو 2021 الأهلي × بيراميدز الجولة 27 من الدوري المصري

17 يوليو 2021 الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (حال التأهل)

10 أغسطس 2021 سموحة × الأهلي الجولة 28 من الدوري المصري

14 أغسطس 2021 أسوان × الأهلي مؤجل من الجولة 17 من الدوري المصري

17 أغسطس 2021 مصر المقاصة × الأهلي مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري

21 أغسطس 2021 الأهلي × الإسماعيلي الجولة 29 من الدوري المصري

24 أغسطس 2021 الأهلي × إنبي الجولة 30 من الدوري المصري

28 أغسطس 2021 الأهلي × الإنتاج الحربي مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري

10 - 12 سبتمبر الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا

10 سبتمبر 2021 الأهلي × البنك الأهلي مؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري

13 سبتمبر 2021 طلائع الجيش × الأهلي الجولة 31 من الدوري المصري

17 - 19 سبتمبر 2021 إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا

21 أو 22 سبتمبر 2021 الأهلي × المصري الجولة 32 من الدوري المصري

25 أو 26 سبتمبر 2021 الجونة × الأهلي الجولة 33 من الدوري المصري

29 أو 30 سبتمبر الأهلي × أسوان الجولة 34 من الدوري المصري