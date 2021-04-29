سلبية "رابيد تيست" لـ البنك الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

الخميس، 29 أبريل 2021 - 11:52

كتب : رضا السنباطي

الزمالك - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي سلبية تحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا للاعبي الفريق.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الدوري المصري.

وكشف نادي البنك الأهلي عن إجراء تحليل "رابيد تيست" للاعبين وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري.

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وأشار النادي إلى غياب محمد بسيوني لاعب فريق البنك الأهلي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام الزمالك.

كما يغيب شادي رضوان ومحمد فتحي لاعبي الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

أما سيراميكا كليوباترا فيحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن إقالة هيثم شعبان المدير الفني وتعيين ضياء السيد خلفا له.

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