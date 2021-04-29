جيسي مارسش يخلف ناجلزمان في لايبزيج

أعلن نادي ريد بول لايبزيج تعيين الأمريكي جيسي مارسش كمدرب للفريق في الموسم المقبل، خلفا ليوليان ناجلزمان.

قبل يومين أعلن النادي رحيل ناجلزمان لتدريب بايرن ميونيخ عقب نهاية الموسم.

المدير الفني الأمريكي الذي يدرب نادي ريد بول سالزبورج أحد أندية ريد بول، كان يعمل في لايبزيج كمساعد في وقت سابق.

ووقع مارسش على عقود تربطه بلايبزيج لمدة عامين.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ صباح الثلاثاء بشكل رسمي اسم خليفة مدربه الحالي هانز فليك، وهو يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج (التفاصيل).

وأكد بايرن في بيانه أن ناجلزمان المدرب الشاب وقع على عقود تربطه بالنادي حتى صيف 2026.

وأفاد النادي في بيان: "يوليان ناجلزمان سيكون مدربًا لفريق بايرن ميونيخ عقب نهاية الموسم الجاري".

وتابع البيان "ناجلزمان سيتولى تدريب البافاري بداية من 1 يوليو 2021".

وأضاف البيان "سيتم إنهاء عقد هانز فليك نهاية هذا الموسم بناءً على طلبه، وذلك قبل عامين من موعد نهاية العقد".

هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم بعدما أعلن رغبته في ذلك قبل أسابيع، ويبدو في طريقه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.

يوليان كان أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني في عام 2016 عندما تولى تدريب هوفنهايم.

وتولى ناجلزمان تدريب لايبزيج منذ صيف 2019، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كأبرز إنجازاته.

المدرب الواعد قاد لايبزيج للمنافسة مع بايرن على لقب الدوري الألماني في الموسم الجاري، لكن البافاري يقترب من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج رجال فليك لحصد 3 نقاط من الجولات الـ3 المتبقية للتتويج رسميا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

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ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.