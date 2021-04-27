يوليان ناجلزمان مدربا جديدا لبايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ صباح الثلاثاء بشكل رسمي اسم خليفة مدربه الحالي هانز فليك، وهو يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج.

وأفاد النادي في بيان: "يوليان ناجلزمان سيكون مدربًا لفريق بايرن ميونيخ عقب نهاية الموسم الجاري".

وتابع البيان "ناجلزمان سيتولى تدريب البافاري بداية من 1 يوليو 2021".

وأكد بايرن في بيانه أن المدرب الشاب وقع على عقود تربطه بالنادي حتى صيف 2026.

وأضاف البيان "سيتم إنهاء عقد هانز فليك نهاية هذا الموسم بناءً على طلبه، وذلك قبل عامين من موعد نهاية العقد".

هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم بعدما أعلن رغبته في ذلك قبل أسابيع، ويبدو في طريقه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.

قبل ساعات، أفادت شبكة سكاي سبورت بألمانيا أن ناجلزمان وافق على تولي تدريب بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن نادي لايبزيج يريد 25 مليون يورو للتخلي عن مدربه البالغ من العمر 33 عاما.

ناجلزمان ارتبط اسمه بتولي قيادة توتنام الموسم المقبل، خلفا لجوزيه مورينيو الذي أقيل قبل أيام.

يوليان كان أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني في عام 2016 عندما تولى تدريب هوفنهايم.

وتولى ناجلزمان تدريب لايبزيج منذ صيف 2019، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كأبرز إنجازاته.

المدرب الواعد قاد لايبزيج للمنافسة مع بايرن على لقب الدوري الألماني في الموسم الجاري، لكن البافاري يقترب من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج رجال فليك لحصد 3 نقاط من الجولات الـ3 المتبقية للتتويج رسميا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

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