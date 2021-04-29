الزمالك يكشف عن تفاصيل جلسة كارتيرون وعواد "المثمرة"

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على سعادته بعد الجلسة المثمرة والتوضيحية التي جمعته بحارس المرمى محمد عواد عقب التدريبات الأخيرة للفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وتفهم الفرنسي كارتيرون المدير الفني الأمور التي قام محمد عواد بتوضيحها له بخصوص غيابه عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، حيث أكد الحارس أنه لم يتم إبلاغه بموعد هذا المران، مشددا على التزامه بشكل دائم بمواعيد التدريبات.

وأكد المدير الفني لمحمد عواد أنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياه بمواصلة العمل والتدريب بقوة.

وكان كارتيرون استبعد عواد من قائمة الزمالك التي تستعد لملاقاة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الجولة 18 من الدوري.

وشهدت القائمة ضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد نادر السيد في ظل إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق من مصدر مقرب من عواد أن اللاعب لم يتم إبلاغه بموعد المران الصباحي ولم يعرف سوى الموعد المسائي.

فيما أكد مصدر في الجهاز الفني للزمالك أنه يتم إبلاغ جميع اللاعبين بموعد المران عبر تطبيق واتساب.

وفي وقت سابق، أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سخطه على وضعه الحالي مع الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأعرب لاعب الإسماعيلي السابق عن غضبه من قرار النادي بتدربه مع فريق الشباب.

وقال عواد (28 عاما) لـFilGoal.com:"أبلغت الإدارة والجهاز الفني برغبتي في الرحيل".

وواصل "لم أتحدث للإعلام في الفترة السابقة رغم أنه يحق لي الحصول على فرصة للمشاركة، لم أفتعل أي مشكلة في النادي لكن يعاملونني بشكل سيئ".

وأضاف "هل من الطبيعي أن يقرر الجهاز الفني تدربي مع فريق الشباب؟ ورغم امتثالي للأمر فوجئت أنه لا توجد مباراة لفريق الشباب من الأساس، هذه إهانة لي ولتاريخي".

واستمر "طلبت من الإدارة إبلاغي بخطاب رسمي أن أبحث عن عرض لأنني لن أستمر أكثر من ذلك. على مدار عام ونصف تلقيت ثلاثة عروض تم رفضها جميعا بحجة أن الفريق يحتاجني، كل مدرب أتحدث معه يعدني بالفرصة وهذا لم يحدث، حتى وصل الأمر لاستنكار بعض اللاعبين عدم مشاركتي".

وأتم عواد "أشكر جمهور الزمالك العظيم، تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق البطولات لأرد له الجميل، لكن لن أتحمل أكثر من ذلك، الأمر بات صعبا جدا".

منذ انتقل عواد إلى الزمالك في 2019 شارك في 15 مباراة فقط مع الفريق.

وشارك عواد إجمالا في 133 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وتوج مع الفارس الأبيض بكأس مصر 2018-2019، ومثل منتخب مصر في مباراتين.