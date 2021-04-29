بيراميدز والرجاء وإنيمبا.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية

انتهى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ليكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي.

وكان بيراميدز قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي من الجولة الماضية بعد انتصاره على نكانا الزامبي بهدفين دون مقابل.

FilGoal.com يستعرض الفرق التي تأهلت للدور ربع النهائي

المجموعة الأولى

نجح إنيمبا في الفوز على أورلاندو بايرتس بهدف في الدقيقة 95، ليتصدر الفريق النيجيري المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتأهل رفقة الفريق الجنوب إفريقي.

وفي نفس مباريات المجموعة، فاز وفاق سطيف الجزائري على أهلي بنغازي الليبي بهدف.

ليكون الترتيب النهائي للمجموعة:

إنيمبا – 9 نقاط

أورلاندو بايرتس – 9 نقاط

وفاق سطيف – 8 نقاط

أهلي بني غازي – 7 نقاط

المجموعة الثانية

تأهل شبيبة القبائل الجزائري في المركز الأول بعدما جمع 12 نقطة.

وفاز الفريق الجزائري على نابسا ستارز الزامبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وتأهل القطن الكاميروني رفقة الفريق الجزائري بـ9 نقاط رغم خسارته من نهضة بركان المغربي.

ورغم فوز نهضة بركان على القطن بهدفين مقابل هدف إلا أن حامل لقب المسابقة لم يستطع التأهل لربع النهائي بعد توقف رصيده عند النقطة 8.

ليكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

شبيبة القبائل الجزائري – 12 نقطة

القطن الكاميروني – 9 نقاط

نهضة بركان المغربي – 8 نقاط

نابسا ستارز الزامبي – 4 نقاط

المجموعة الثالثة

تصدر فريق دياراف السنغالي المجموعة بعد تعادله مع الصفاقسي في الجولة الأخيرة دون أهداف ليتأهل الفريقين سويا.

وفاز النجم الساحلي على ساليتس البوركينابي بهدفين مقابل هدف.

ليكون ترتيب المجموعة كالتالي:

دياراف السنغالي – 11 نقطة

الصفاقسي التونسي – 10 نقاط

النجم الساحلي التونسي – 8 نقاط

ساليتس البوركينابي – 3 نقاط

المجموعة الرابعة

ضمن الرجاء المغربي وبيراميدز التأهل من الجولة الماضية.

وفي الجولة السادسة فاز الرجاء على نكانا الزامبي بهدفين دون مقابل ليصل للنقطة 18 ليكون الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات دون استقبال أي هدف.

وانتصر بيراميدز على نامونجو بهدف دون رد.

ليكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

الرجاء المغربي – 18 نقطة

بيراميدز – 12 نقطة

نكانا الزامبي – 6 نقاط

نامونجو التنزاني – دون نقاط