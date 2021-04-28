الزمالك يعلن استبعاد محمد عواد من معسكر الفريق لمباراة المقاولون

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 23:03

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

أعلن الموقع الرسمي للزمالك، قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، باستبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وقال الموقع الرسمي للنادي أن قرار المدير الفني جاء "لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق".

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – مشاركة 10 ناشئين.. جلسة خاصة مع ساسي وتأهيل الونش وجاهزية فتوح كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي الكأس عضو الزمالك: المتربصون هم سبب خلاف كارتيرون وأسامة نبيه.. وكيف نحتج على أزمة إبراهيم المصري؟

ويأتي قرار الزمالك، في وقت تعرض فيه الحارس محمد أبو جبل للإصابة بفيروس كورونا، تاركا محمود عبد الرحيم "جنش" وحيدا في قائمة حراس الفريق الأول.

وفي وقت سابق، أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سخطه على وضعه الحالي مع الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأعرب لاعب الإسماعيلي السابق عن غضبه من قرار النادي بتدربه مع فريق الشباب.

وقال عواد (28 عاما) لـFilGoal.com:"أبلغت الإدارة والجهاز الفني برغبتي في الرحيل".

وواصل "لم أتحدث للإعلام في الفترة السابقة رغم أنه يحق لي الحصول على فرصة للمشاركة، لم أفتعل أي مشكلة في النادي لكن يعاملونني بشكل سيئ".

وأضاف "هل من الطبيعي أن يقرر الجهاز الفني تدربي مع فريق الشباب؟ ورغم امتثالي للأمر فوجئت أنه لا توجد مباراة لفريق الشباب من الأساس، هذه إهانة لي ولتاريخي".

واستمر "طلبت من الإدارة إبلاغي بخطاب رسمي أن أبحث عن عرض لأنني لن أستمر أكثر من ذلك. على مدار عام ونصف تلقيت ثلاثة عروض تم رفضها جميعا بحجة أن الفريق يحتاجني، كل مدرب أتحدث معه يعدني بالفرصة وهذا لم يحدث، حتى وصل الأمر لاستنكار بعض اللاعبين عدم مشاركتي".

وأتم عواد "أشكر جمهور الزمالك العظيم، تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق البطولات لأرد له الجميل، لكن لن أتحمل أكثر من ذلك، الأمر بات صعبا جدا".

منذ انتقل عواد إلى الزمالك في 2019 شارك في 15 مباراة فقط مع الفريق.

بات الحارس الثالث الآن بعد محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

وشارك عواد إجمالا في 133 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وتوج مع الفارس الأبيض بكأس مصر 2018-2019، ومثل منتخب مصر في مباراتين.

محمد عواد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرر فوزه مجددا.. بيراميدز ينتصر على نامونجو في الكونفدرالية 7 دقيقة | إفريقيا
الزمالك يعلن استبعاد محمد عواد من معسكر الفريق لمباراة المقاولون 12 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - خطوة على لقب الدوري.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي مجددا 19 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا يعاقب بوكيتينو على تراجعه.. سيتي يفوز على سان جيرمان 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أرتيتا: أوباميانج جاهز لمواجهة فياريال.. وتحدثت مع إيمري قبل تدريب أرسنال 31 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – مشاركة 10 ناشئين.. جلسة خاصة مع ساسي وتأهيل الونش وجاهزية فتوح 51 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة بوروندي وديا قبل مقابلة أنجولا ساعة | منتخب مصر
مخيتاريان: بوجبا كان يُنتقد في مانشستر يونايتد بسبب تسريحة شعره ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك