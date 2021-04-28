الزمالك يعلن استبعاد محمد عواد من معسكر الفريق لمباراة المقاولون

أعلن الموقع الرسمي للزمالك، قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، باستبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وقال الموقع الرسمي للنادي أن قرار المدير الفني جاء "لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق".

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي قرار الزمالك، في وقت تعرض فيه الحارس محمد أبو جبل للإصابة بفيروس كورونا، تاركا محمود عبد الرحيم "جنش" وحيدا في قائمة حراس الفريق الأول.

وفي وقت سابق، أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سخطه على وضعه الحالي مع الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأعرب لاعب الإسماعيلي السابق عن غضبه من قرار النادي بتدربه مع فريق الشباب.

وقال عواد (28 عاما) لـFilGoal.com:"أبلغت الإدارة والجهاز الفني برغبتي في الرحيل".

وواصل "لم أتحدث للإعلام في الفترة السابقة رغم أنه يحق لي الحصول على فرصة للمشاركة، لم أفتعل أي مشكلة في النادي لكن يعاملونني بشكل سيئ".

وأضاف "هل من الطبيعي أن يقرر الجهاز الفني تدربي مع فريق الشباب؟ ورغم امتثالي للأمر فوجئت أنه لا توجد مباراة لفريق الشباب من الأساس، هذه إهانة لي ولتاريخي".

واستمر "طلبت من الإدارة إبلاغي بخطاب رسمي أن أبحث عن عرض لأنني لن أستمر أكثر من ذلك. على مدار عام ونصف تلقيت ثلاثة عروض تم رفضها جميعا بحجة أن الفريق يحتاجني، كل مدرب أتحدث معه يعدني بالفرصة وهذا لم يحدث، حتى وصل الأمر لاستنكار بعض اللاعبين عدم مشاركتي".

وأتم عواد "أشكر جمهور الزمالك العظيم، تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق البطولات لأرد له الجميل، لكن لن أتحمل أكثر من ذلك، الأمر بات صعبا جدا".

منذ انتقل عواد إلى الزمالك في 2019 شارك في 15 مباراة فقط مع الفريق.

بات الحارس الثالث الآن بعد محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

وشارك عواد إجمالا في 133 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وتوج مع الفارس الأبيض بكأس مصر 2018-2019، ومثل منتخب مصر في مباراتين.