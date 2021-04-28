ماركينيوس: هذه المباريات تُحسم بتفاصيل صغيرة.. تقبلنا أهدافا ساذجة الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 23:15 كتب : FilGoal ماركينيوس - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ماركينيوس سان جيرمان مانشستر سيتي ليلة الأبطال نرشح لكم أخر الأخبار مدرب حراس الزمالك السابق: هذا ما قاله باتشيكو عن عواد.. وما حدث بين أبو جبل وجنش 6 دقيقة | الدوري المصري مؤتمر إيمري: تدريب أرسنال ساعدني في التعرف على الفريق.. وفياريال متحمس للقاء 8 دقيقة | أوروبا مشاركة مستبعدين الزمالك أمام زد وديا 25 دقيقة | الدوري المصري كرة يد - نجحن في استعادة الثنائية مجددا.. سيدات الأهلي يحققن الدوري بالفوز على الشمس 37 دقيقة | رياضات أخرى أروابارينا: سعيد ومقتنع بالأداء أمام نامونجو بعيدا عن النتيجة.. ووادي لن يلحق بمواجهة الزمالك 51 دقيقة | الكونفدرالية بوكيتينو: هدفا سيتي عن طريق الصدفة.. ولكن كل منا سيطر على شوط 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا في الجول يكشف - كواليس استبعاد محمد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري محرز: اكتشفنا أننا نستطيع لعب الكرة في أماكن دفاع سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. جوارديولا يعاقب بوكيتينو على تراجعه.. سيتي يفوز على سان جيرمان في الجول يكشف - كواليس استبعاد محمد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون قائمة الزمالك – عودة حازم وفتوح.. وأحمد نادر السيد حارسا ثانيا ضد المقاولون الزمالك يعلن استبعاد محمد عواد من معسكر الفريق لمباراة المقاولون خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة بوروندي وديا قبل مقابلة أنجولا الأكثر مشاهدة 1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 1 باريس سان جيرمان 2 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 2 أتليتك بلباو 2 ريال بلد الوليد انتهت كأس الكونفدرالية 1 بيراميدز 0 نامونجو انتهت كأس الكونفدرالية 1 وفاق سطيف 0 الأهلي بنغازي مباشر 45:25 كأس الكونفدرالية 2 الرجاء البيضاوي 0 نكانا مباشر 45:18 الدوري المصري - الزمالك - المقاولون العرب لم تبدأ 21:30 الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد - روما لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - فياريال - أرسنال لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - برشلونة - غرناطة لم تبدأ 19:00 كأس الكونفدرالية 1 شبيبة القبائل 0 نابسا ستارز مباشر الدوري المصري - الأهلي - الجونة لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 21:30 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - ليفانتي لم تبدأ 21:00 الدوري الهولندي - هيراكلس - فينلو لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك