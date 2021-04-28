كرر فوزه مجددا.. بيراميدز ينتصر على نامونجو في الكونفدرالية

فاز بيراميدز على نامونجو التنزاني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الدفاع الجوي في الجولة السادسة لمباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وسجل إبراهيم عادل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

انتصار بيراميدز رفع رصيده للنقطة 12 ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

ويتصدر الرجاء المجموعة برصيد 15 نقطة، ويتبقى له مباراة ضد فريق نكانا الزامبي.

وكان بيراميدز قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي بعد انتصاره على نكانا في المباراة الماضية بهدف دون مقابل في زامبيا.

وتأهل بيراميدز لدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد نجاحه في الوصول للمباراة النهائية في الموسم الماضي خلال مشاركته الأولى في البطولة.

وكرر بيراميدز فوزه على نامونجو، بعدما تغلب عليه في الجولة الثانية في تنزانيا بهدفين دون مقابل.

التشكيل

دفع رودلفو أروابارينا بـ أحمد الشناوي في حراسة المرمى، مع تواجد إبراهيم حسن ومحمود صابر ودودو الجباس في خط الهجوم.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بقوة، وأرسل إبراهيم حسن كرة عرضية لكنها لم تصل لمحمود صابر لتمر بجوار المرمى.

واستمر ضغط بيراميدز بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 27 سجل إريك تراوري هدفا لكنه لم يحتسب لتسلل لاعب بيراميدز.

وحاول إسلام عيسى وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 44.

وأجرى رودلفو أروابارينا تغييرا بين شوطي اللقاء بنزول أحمد توفيق بدلا من ترواري.

وسدد إبراهيم حسن كرة لكنه مرت من فوق العارضة في الدقيقة 50.

وأرسل طارق طه عرضية من الجانب الأيسر لدودو الجباس الذي حولها برأسه لكنه علت العارضة في الدقيقة 55.

وحاول أحمد سامي وصوب كرة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة 58.

ولجأ أروابارينا مجددا لدكة البدلاء في الدقيقة 60 ودفع بـ إبراهيم عادل وأحمد فتحي بدلا من محمود صابر وأحمد سامي.

وسجل إبراهيم عادل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 بعدما تلقى تمريرة من إبراهيم حسن وسدد من داخل منطقة الجزاء ذهبت بقوة لمنتصف المرمى.

وفي الدقيقة 75 دفع أروابارينا بـ دييجو رولان وجون أنطوى بدلا من دودو الجباس وإبراهيم حسن.

وكانت أخر فرص بيراميدز خلال اللقاء عن طريق طارق طه الذي نفذ ركلة حرة مباشرة تصدى لها جوناثان ناهيمانا في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدف.