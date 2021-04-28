انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) نامونجو.. فوز كتيبة أروابارينا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

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نهاية المباراة

ق65: هدف أول لإبراهيم عادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: هدف ملغي من بيراميدز. إريك تراوري يسجل رأسية بالمرمى لكنه كان متسللا.

انطلاق المباراة.