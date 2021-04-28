انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) نامونجو.. فوز كتيبة أروابارينا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق بيراميدز من حسابات النادي الرسمية

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق65: هدف أول لإبراهيم عادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: هدف ملغي من بيراميدز. إريك تراوري يسجل رأسية بالمرمى لكنه كان متسللا.

انطلاق المباراة.

بيراميدز نامونجو في إفريقيا في الكونفدرالية
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