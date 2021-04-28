هل بات الرحيل وشيكا؟ هاري كين: أريد الفوز ببطولات كبرى وتوتنام لا يفعل ذلك حاليا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

هاري كين - إيفرتون - توتنام

بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم أقر قائد توتنام هاري كين بأنه مهتم أكثر بالجوائز الجماعية.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وتحدث كين قائلا: "الجوائز الفردية رائعة، إنها إنجازات رائعة، عندما أنظر للخلف في نهاية مسيرتي سأسعد بهم".

قبل أن يستدرك "الهدف الآن كلاعب هو الفوز بألقاب للفريق، وبقدر ما هذه الجائزة رائعة لكنني أريد الفوز بأكبر البطولات مع الفريق لكننا لا نفعل ذلك حاليا".

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وواصل "إنني أمر بواحد من تلك المواقف التي تشعر فيه بالشيء الجيد والمر في الوقت ذاته، أفضل أن أفوز بألقاب للفريق بدلا من تلك الجائزة".

وعن توتنام قال هاري كين: "مازال أمامنا طريقا لنقطعه لنصل لمستوى مانشستر سيتي وتلك الفرق التي هي في صدارة الدوري، علينا مواصلة العمل الجاد والتعلم منه ومحاولة إنهاء الموسم بقوة".

وكان توتنام خسر نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأحد الماضي من مانشستر سيتي بهدف دون رد في ملعب ويمبلي.

ولم يتوج صاحب الـ27 عاما بأي بطولة مع توتنام خلال مسيرته حتى الآن.

وكان أفضل إنجاز حققه كين مع توتنام هو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 قبل الهزيمة من ليفربول.

وينتهي تعاقد كين مع توتنام في صيف عام 2024.

هاري كين توتنام
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