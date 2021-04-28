تشكيل بيراميدز – الشناوي أساسي.. أروابارينا يقوم بالتدوير ضد نامونجو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

رودلفو أروابارينا المدير الفني بيراميدز

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه ضد نامونجو التنزاني في ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وأجرى أروابارينا عديد التغييرات في ظل تأهل بيراميدز لدور الثمانية، للبطولة التي أنهاها وصيفا الموسم الماضي.

وأتى تشكيل بيراميدز كالتالي..

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – أحمد سامي – عبد الله بكري – طارق طه

الوسط: محمود حمادة – محمود صابر – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – إيريك تراوري

الهجوم: دودو الجباس

أما دكة بدلاء الفريق فتضم عبد الرحمن أيمن، جون أنتوي، إبراهيم عادل، دييجو رولان، أحمد فتحي، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق.

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

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