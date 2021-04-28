تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام قونيا سبور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي التركي بالمهاجم المصري مصطفى محمد أساسيا في مواجهة قونيا سبور.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويلعب جالاتا سراي ضد قونيا سبور في الجولة الـ38 من الدوري التركي.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:

أخبار متعلقة
تقرير تركي: جالاتاسراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد مواعيد مباريات الأربعاء 28 أبريل 2021.. مصطفى محمد وبيراميدز ودوري الأبطال فاتح تريم: مصطفى محمد مثل هاجي.. جالاتا سراي كان يفتقده

المرمى: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: شينير أوزبايراكلي – ماراكو – ريان دونك - عمر بيرم.

الوسط: أوغينكار إيتيبو - جيدسون فيرنانديش - إمري كلنتش – محمد كريم.

الهجوم: مصطفى محمد - خليل درويش.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر.

وسجل مصطفى منذ انضمامه لصفوف الأسود 7 أهداف في 12 مباراة.

جالاتا سراي مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي - جالاتا سراي (0)-(0) قونيا سبور.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | المحترفون
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام قونيا سبور ساعة | أوروبا
الاتحاد الجزائري: سيتم التنسيق بين بلماضي وبوقرة لاختيار المشاركين في كأس العرب 2 ساعة | إفريقيا
كوبا ليبرتادوريس - 4 انتصارات برازيلية.. وتيفيز يتفوق على ريكلمي بهدف في سانتوس 2 ساعة | أمريكا
فيرمينو عن تراجع مستواه: لا أعرف حقا ماذا حدث لي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جديد موقف المصابين في الأهلي.. "لاعب جديد جاهز لمواجهة الجونة" 3 ساعة | الدوري المصري
زيدان: أتمنى لحاق راموس بلقاء الإياب ضد تشيلسي 3 ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: طلبنا من اتحاد الكرة إعادة النظر في جدول الدوري ولم يرد علينا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك