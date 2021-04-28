تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام قونيا سبور
الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 18:30
كتب : FilGoal
دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي التركي بالمهاجم المصري مصطفى محمد أساسيا في مواجهة قونيا سبور.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويلعب جالاتا سراي ضد قونيا سبور في الجولة الـ38 من الدوري التركي.
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:
المرمى: فيرناندو موسليرا.
الدفاع: شينير أوزبايراكلي – ماراكو – ريان دونك - عمر بيرم.
الوسط: أوغينكار إيتيبو - جيدسون فيرنانديش - إمري كلنتش – محمد كريم.
الهجوم: مصطفى محمد - خليل درويش.
ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر.
وسجل مصطفى منذ انضمامه لصفوف الأسود 7 أهداف في 12 مباراة.