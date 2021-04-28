تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام قونيا سبور

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي التركي بالمهاجم المصري مصطفى محمد أساسيا في مواجهة قونيا سبور.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ويلعب جالاتا سراي ضد قونيا سبور في الجولة الـ38 من الدوري التركي.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:

المرمى: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: شينير أوزبايراكلي – ماراكو – ريان دونك - عمر بيرم.

الوسط: أوغينكار إيتيبو - جيدسون فيرنانديش - إمري كلنتش – محمد كريم.

الهجوم: مصطفى محمد - خليل درويش.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر.

وسجل مصطفى منذ انضمامه لصفوف الأسود 7 أهداف في 12 مباراة.