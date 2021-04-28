الاتحاد الجزائري: سيتم التنسيق بين بلماضي وبوقرة لاختيار المشاركين في كأس العرب

أوضح شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المنتخب المشارك في كأس العرب نهاية هذا العام سيتم اختياره بالتنسيق بين جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الأول ومجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين.

ووقعت الجزائر ضمن المجموعة الرابعة مع مصر والفائز من لقاء ليبيا والسودان والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

وقال عمارة في تصريحات للإذاعة الجزائرية: "هذه المنافسة خاصة باللاعبين المحليين، كما سنشرك العناصر التي تنشط بالخارج، باستثناء قارة أوروبا".

وأضاف "كل العناصر التي ستشارك في هذه الدورة ستكون من الدوري الجزائري بالإضافة الى اللاعبين الذي ينشطون بدول الخليج وتونس".

أبرز هؤلاء هم، بغداد بونجاح (السد القطري) ويوسف بلايلي (نادي قطر) وريس مبولحي (الاتفاق السعودي) وعز الدين دوخة (الرائد السعودي) ومهدي عبيد (النصر الإماراتي) وعبد القادر بدران وإلياس الشتي (الترجي التونسي) وحسين بن عيادة (النجم الساحلي) وسفيان هني (الغرافة القطري) وياسين براهيمي (الريان القطري) وعدلان قديورة (الغرافة القطري)، وغيرهم.

وتابع "الفريق الذي سيشارك في كأس العرب سيتم تحديده بالتشاور والتنسيق بين جمال بلماضي ومدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوقرة".

وأكمل "لقد وضعتنا القرعة في مجموعة صعبة، خاصة بوجود منتخب مصر الغني عن كل تعريف".

وشدد "سنخوض غمار هذه المنافسة بنية تحقيق أفضل نتيجة ممكنة والسعي لبلوغ أعلى المستويات في هذه المنافسة العربية التي تأتي قبل كاس أمم إفريقيا بالكاميرون".

البطولة يتم تنظيمها في تاريخ غير مُدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذلك لن يستطيع أي فريق الاعتماد على المحترفين في الدوريات الأوروبية إلا بعد الاتفاق مع فريقه بشكل ودي.

وكان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال إن الفراعنة سيخوضون البطولة بالفريق الأساسي عدا اللاعبين المحترفين.

ستُقام البطولة التي يشرف عليها فيفا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من هذا العام في قطر.

بطولة كأس العرب ستقام في نفس الفترة تقريبا التي ستشهد تنظيم كأس العالم 2022، ما سيتيح الفرصة أمام منظمي كأس العالم لاختبار جاهزية قطر لأول كأس عالم يقام في الشرق الأوسط.

أسفرت قرعة البطولة عن توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في نهائيات البطولة على 4 مجموعات جاءت كالتالي:-

المجموعة الأولى: قطر- العراق - عمان أو الصومال - البحرين أو الكويت.

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - موريتانيا أو اليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الأردن أو جنوب السودان - فلسطين أو جزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - لبنان أو جيبوتي - ليبيا أو السودان.