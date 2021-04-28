فيرمينو عن تراجع مستواه: لا أعرف حقا ماذا حدث لي

لا يعرف روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول أسباب تراجع مستواه هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي في مختلف البطولات.

روبيرتو فيرمينو النادي : ليفربول ليفربول

وقال فيرمينو لشبكة ESPN البرازيلية: "لا أعرف حقا ماذا حدث لي ولا أعرف الإجابة، ربما تكون إرادة الله وربما هو ناتج عن الأداء الجماعي للفريق".

وأضاف "إنها فترة صعبة وأنا متأكد أن الأمور سوف تتحسن".

وأكمل "بشكل عام كان موسما صعبا على الفريق، نحن قادمون من موسم ناجح فزنا خلاله بلقب الدوري الإنجليزي وعدة ألقاب أخرى قبل ذلك".

المهاجم البرازيلي شدد "علينا أن نواصل القتال والتحسن كل يوم، يجب أن نتحسن في الدفاع وفي النواحي الفنية، والأهم هو أن نتحسن في الهجوم".

وواصل "يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم ولا يزال لدينا فرصة، سنقاتل حتى النهاية لنكون في المركز الرابع ونتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأكد "سنعمل بقوة أكبر حتى نتمكن من تكرار نجاحنا ونصبح أبطال الدوري مرة أخرى في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "أمامنا معارك وأهداف علينا تحقيقها، علينا أن نقاتل لنصل بالفريق لأبعد نقطة ممكنة".

فيرمينو لعب هذا الموسم مع ليفربول 43 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف فقط.