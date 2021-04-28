عبد الحفيظ: طلبنا من اتحاد الكرة إعادة النظر في جدول الدوري ولم يرد علينا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

الأهلي - سيد عبد الحفيظ

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من جدول مباريات فريقه في الدوري المصري هذا الموسم بسبب خوض مباراة كل 48 ساعة.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لماذا يجب أن ينتهي الدوري في سبتمبر وهل مر أحد الفرق الأخرى بضغط مباريات مثلنا، لماذا لا ينتهي الدوري مثلا يوم 7 أكتوبر".

وأضاف "الأهلي طلب إعادة نظر في جدول الدوري بسبب ضغط المباريات ولكن اتحاد الكرة لم يرد علينا حتى الآن".

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وأكمل "الأهلي كذلك لم يطلب تأجيل مباراة القمة بسبب مشاركته في بطولة إفريقيا".

وعن لجنة الحكام وجه رسالة إلى وجيه أحمد رئيسها قائلا: "لماذا لا يتم الرد علينا ويتم الرد على باقي الأندية".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قائلا: "الأهلي لم يتلق عرضا من منتخب جنوب إفريقيا بشأن موسيماني، والمدرب مستمر مع الفريق ووضع خطة للفترة المقبلة".

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الأهلي سيد عبد الحفيظ
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