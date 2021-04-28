عبد الحفيظ غاضبا: ما يحدث هنا لا يوجد في أي مكان.. والهدف واضح هو إرهاق الأهلي

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن غضبه من ضغط المباريات في الفترة الحالية وذلك بعد الفوز على المصري.

وفاز الأهلي على المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "الإجهاد ظهر على الفريق بشكل واضح وما يحدث ليس له علاقة بكرة القدم ومن وضع هذا الجدول المضغوط أتمنى أن يكون سعيدا".

وأضاف "أي مسابقة في العالم يجب أن يكون بها تكافؤ فرص لكل الفرق ولكن هنا لا يحدث ذلك، كيف يلعب الأهلي مباراة كل 48 ساعة ويواجه فريق مثل المصري لم يلعب أي مباراة منذ 12 يوما".

وأكمل "سنمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يوم ثم سيكون هناك معسكر مغلق لمدة يوم استعداد للمباراة المقبلة".

وواصل "كيف يكون الأهلي هو الذي لديه مباريات مؤجلة ويلعب مباراة في الجولة الـ19 وباقي فرق الدوري تلعب مباريات الجولة الـ18 والهدف من ذلك واضح وهو أن يسافر الأهلي حتى يتعرض الفريق للإرهاق بشكل أكبر".

واستمر في تصريحاته "في ظل ضغط المباريات بهذا الشكل الغريب سيتعرض الفريق لمباراة هبوط مستوى وهذا أمر طبيعي وكل تخوفي أن تكون هذه المباراة في إفريقيا".

وأتم "أشكر اللاعبين على إصرارهم واجتهادهم ورغبتهم في تحقيق الفوز على المصري".