سولشاير: لدي قميصي توتي ودي روسي ولم أقصد عدم احترام روما.. وهذا ما نبني من أجله

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير

أصر أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أنه لم يقصد تقليل الاحترام من روما.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة روما في ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي غدا الخميس.

وكانت جماهير روما قد انتقدت المدرب النرويجي بعد تصريح سابق له قال فيه "لا أعرف روما جيدا ولم أشاهدهم".

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قال سولشاير في المؤتمر الصحفي: "روما نادٍ رائع. لدي قميص توتي وقميص دي روسي تبادلتهما معهما، قمنا بتحليل أداء الفريق منذ ذلك الحين. نحن جاهزون لهم. لم يكن المقصود من ذلك عدم احترام".

وعاد المهاجم السابق للشياطين الحمر لذكريات مباراة 7-1 في 2006 بدوري الأبطال: "أتذكر المباراتين، لقد بدأت المباراة الأولى. حققنا نتيجة جيدة للغاية بعد الهزيمة 2-1. كانت تلك الليلة ساحرة. كان آلان سميث ممتازا، أظهرنا ما يمكن أن يفعله يونايتد. نريد أداء مثل هذا مرة أخرى".

وعن الغيابات قال أولي جونار: "أشعر أن ماركوس راشفورد مر بالأسوأ. وهو جاهز للمباراة غدا، إنه سعيد بالتقدم".

وأضاف "لقد أمضينا ليلة رائعة في هذه البطولة من قبل. ينصب تركيزنا على إنهاء الموسم بالاحتفال".

وواصل "بمجرد خروجنا من دوري أبطال أوروبا، كان تركيزنا على الوصول إلى المباراة النهائية. نشعر أننا كنا في منافسة مناسبة، لقد استمتعنا بها".

وأتم "سيكون حلمنا تحقق في اليوم الذي يمكنني فيه رفع كأس لهذا النادي كمدرب. هذا ما نبني من أجله".

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