موندو ديبورتيفو: نيمار "مهووس" بالعودة لـ برشلونة و"يشعر بالقوة" في المفاوضات مع سان جيرمان

لا يزال نيمار مهاجم باريس سان جيرمان "مهووسا" بفكرة العودة لـ برشلونة من جديد واللعب إلى جوار ليونيل ميسي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن "نيمار يشعر بالقوة" لأنه يعتقد أن باريس سان جيرمان سيجدد عقده في الصيف أو سيضطر إلى بيعه، لأن الخيار الثالث وهو بقاءه يعني رحيله في صيف 2022 في صفقة انتقال حر دون مقابل.

ويأمل نيمار في إمكانية العودة إلى برشلونة مرة أخرى، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقود فيه ناصر الخليفي المفاوضات مع أغلى لاعب في العالم للتجديد.

وفي باريس هناك شكوك حول موقف البرازيلي، إذ استقر نجل نيمار مع والدته في برشلونة وهو ما لم يتغاضى عنه النادي الباريسي.

ولذلك يلعب باريس سان جيرمان بورقة ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل مع برشلونة، إذ حسبما أشار تقرير برازيلي أمس فأن النادي الباريسي تقدم بعرض بالفعل لأفضل لاعب في العالم 6 مرات. (طالع التفاصيل)

تقرير الصحيفة الإسبانية أشار إلى أن النادي قد يرغب في التجديد لميسي واستعادة نيمار لكن عليهم إيجاد الصيغة المناسبة في ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجه النادي وأهمها الديون قصيرة الأجل.

وأضاف التقرير أن برشلونة يبحث عن مهاجم رقم 9 وكان إيرلينج هالاند الخيار الأول لكن صعوبة بوروسيا دورتموند في التخلي عنه يجعل نيمار خيارا قويا.

لكن ما يمثل المشكلة أن باريس سان جيرمان لن يبيع نيمار، وكذلك وجود أنسو فاتي والذي يلعب في نفس مركز نيمار.

وأتم التقرير أن من يعرف خوان لابورتا يعلم أنه "يخطط لشيء كبير" هذا الصيف ويريد الاحتفاظ بميسي بأي طريقة.