قنبلة قادمة من البرازيل.. تقرير: باريس سان جيرمان جهز عرضا لا يُصدق لـ ميسي

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

يبدو أن اجتماع ليونيل ميسي بنيمار مرة أخرى لن يحدث في كامب نو، بل في حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

فبحسب شبكة تي إن تي البرازيلية، وصحفيها الموثوق في أخبار برشلونة مارسيلو بيتشلر،

باريس سان جيرمان عرض على ميسي عقد لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر.

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ويعتقد سان جيرمان أن العرض المالي الذي قدموه لميسي لا يقارن بأي عرض آخر، ومشروعهم الرياضي متميز بدليل وصولهم لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ووجودهم في نصف النهائي في الموسم الحالي.

برشلونة لم يتحرك لتجديد عقد ميسي حتى الآن. تأثير الوباء ترك النادي في وضع لا يعرف فيه كيف يصمم فيه عرضا مميزا لميسي.

كل تركيز ميسي الآن على بقية مباريات الدوري الإسباني ولا يريد سماع شيء عن أي عروض الآن.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لا توجد أي أنباء حول تجديده.

وأعلن ميسي الصيف الماضي رحيله عن برشلونة بسبب الخلافات مع الإدارة السابقة للنادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وطلب الرحيل مجانا.

ذلك قبل أن يتراجع عن قراره بعد تمسك النادي به وأعلن عدم نيته التفريط فيه سوى بمبلغ مالي.

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