تقرير: الجزائر تشارك في كأس العرب بمنتخب المحليين ولاعبي الدوريات العربية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

قصة تأسيس منتخب الجزائر

ذكرت جريدة الشروق الجزائرية أن الجزائر ستشارك في بطولة كأس العرب ديسمبر المقبل بمنتخب المحليين وليس المنتخب الأول.

وقعت الجزائر ضمن المجموعة الرابعة مع مصر والفائز من لقاء ليبيا والسودان والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

وأوضحت الجريدة أن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب المحليين سيضم بعض اللاعبين المحترفين بالدوريات العربية للفريق المشارك بالبطولة.

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وأبرز هؤلاء هم، بغداد بونجاح (السد القطري) ويوسف بلايلي (نادي قطر) وريس مبولحي (الاتفاق السعودي) وعز الدين دوخة (الرائد السعودي) ومهدي عبيد (النصر الإماراتي) وسفيان هني (الغرافة القطري) وياسين براهيمي (الريان القطري) وعدلان قديورة (الغرافة القطري)، وغيرهم.

البطولة يتم تنظيمها في تاريخ غير مُدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذلك لن يستطيع أي فريق الاعتماد على المحترفين في الدوريات الأوروبية إلا بعد الاتفاق مع فريقه بشكل ودي.

وكان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال إن الفراعنة سيخوضون البطولة بالفريق الأساسي عدا اللاعبين المحترفين.

ستُقام البطولة التي يشرف عليها فيفا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من هذا العام في قطر.

بطولة كأس العرب ستقام في نفس الفترة تقريبا التي ستشهد تنظيم كأس العالم 2022، ما سيتيح الفرصة أمام منظمي كأس العالم لاختبار جاهزية قطر لأول كأس عالم يقام في في الشرق الأوسط.

أسفرت قرعة البطولة عن توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في نهائيات البطولة على 4 مجموعات جاءت كالتالي:-

المجموعة الأولى: قطر- العراق - عمان أو الصومال - البحرين أو الكويت.

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - موريتانيا أو اليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الأردن أو جنوب السودان - فلسطين أو جزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - لبنان أو جيبوتي - ليبيا أو السودان.

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