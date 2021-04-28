ليفربول يعلن خسارة 46 مليون جنيه إسترليني في 2020

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي خسارة 46 مليون جنيه إسترليني ما قبل الضرائب للعام المنتهي في 31 مايو 2020.

يأتي ذلك بعدما حقق النادي أرباحا في العام السابق 42 مليون جنيه إسترليني.

وتسبب توقف النشاط الرياضي وغياب الحضور الجماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا في تراجع أرقام ليفربول.

وقال النادي إن النتائج أظهرت "التأثير الأولي للوباء" وأن "إيرادات يوم المباراة انخفضت بمقدار 13 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 71 مليون جنيه إسترليني نتيجة تقلص أربع مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة".

كما انخفضت عائدات البث التلفزيوني بمقدار 59 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 202 مليون جنيه إسترليني، وبينما ارتفع الدخل التجاري بمقدار 29 مليون جنيه إسترليني إلى 217 مليون جنيه إسترليني، وانخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 43 مليون جنيه إسترليني إلى 490 مليون جنيه إسترليني.

تأتي النتائج بعد بعد أسبوع واحد من إعلان مشاركة ليفربول في دوري السوبر الأوروبي والذي أعلن الانسحاب منه بعد يومين.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في أكتوبر الماضي خسارة قدرها 23.2 مليون جنيه إسترليني، بينما أعلن مانشستر سيتي خسارة 126 مليون جنيه إسترليني في الشهر الجاري.