أحمد رفعت: سيطرنا على مباراة الأهلي بالكامل ونجحنا في إيقاف خطورة أفشة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 01:41

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع المصري أمام الإنتاج الحربي

يرى أحمد رفعت لاعب المصري أن فريقه كان الأفضل أمام الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدوري.

أحمد رفعت

النادي : المصري

المصري

وفاز الأهلي على المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال رفعت عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أهدرنا أكثر من 5 فرص مؤكدين في الشوط الأول أمام الأهلي والفريق الأحمر أجرى الكثير من التغييرات في الشوط الثاني لمحاولة إيقاف خطورتنا".

أخبار متعلقة
قمصان: كان الله في عون لاعبي الأهلي المصري: هدف الأهلي الأول لمسة يد واضحة على محمد شريف عبد الحفيظ غاضبا: ما يحدث هنا لا يوجد في أي مكان.. والهدف واضح هو إرهاق الأهلي علي ماهر: أشكر موسيماني على ما قاله لي.. إهدار الفرص ضد الكبار = العقاب

وأضاف "إذا سجلنا فرصتين من الفرص التي أهدرناها أمام الأهلي لكانت النتيجة تغيرت تماما".

وواصل "نجحنا في إيقاف خطورة أفشة وهو لاعب مميز ويتحكم في اللعب، ولكن محمد شريف كان أخطر لاعبي الأهلي وسجل هدفين".

وأكمل "في الشوط الثاني كان يلعب ناحية اليمين في الأهلي لاعبان بعد نزول محمد هاني وذلك لإيقاف خطورة المصري في هذه الجهة".

وأتم تصريحاته "المدرب علي ماهر يطلب منا دائما الهجوم واللعب دون تكتل دفاعي أمام كل الفرق مثلما لعبنا ضد الأهلي".

الأهلي المصري أحمد رفعت
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - أحمد الأحمر يعلن اعتزاله الدولي عقب أولمبياد طوكيو 33 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - موسيماني يبلغ الخطيب رسميا باستمراره مع الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
الحضري ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا 53 دقيقة | الدوري المصري
أحمد رفعت: سيطرنا على مباراة الأهلي بالكامل ونجحنا في إيقاف خطورة أفشة 55 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي الكأس ساعة | رياضات أخرى
عضو الزمالك: المتربصون هم سبب خلاف كارتيرون وأسامة نبيه.. وكيف نحتج على أزمة إبراهيم المصري؟ ساعة | الدوري المصري
قمصان: كان الله في عون لاعبي الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
المصري: هدف الأهلي الأول لمسة يد واضحة على محمد شريف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك