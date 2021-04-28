أحمد رفعت: سيطرنا على مباراة الأهلي بالكامل ونجحنا في إيقاف خطورة أفشة

يرى أحمد رفعت لاعب المصري أن فريقه كان الأفضل أمام الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدوري.

أحمد رفعت النادي : المصري المصري

وفاز الأهلي على المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال رفعت عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أهدرنا أكثر من 5 فرص مؤكدين في الشوط الأول أمام الأهلي والفريق الأحمر أجرى الكثير من التغييرات في الشوط الثاني لمحاولة إيقاف خطورتنا".

وأضاف "إذا سجلنا فرصتين من الفرص التي أهدرناها أمام الأهلي لكانت النتيجة تغيرت تماما".

وواصل "نجحنا في إيقاف خطورة أفشة وهو لاعب مميز ويتحكم في اللعب، ولكن محمد شريف كان أخطر لاعبي الأهلي وسجل هدفين".

وأكمل "في الشوط الثاني كان يلعب ناحية اليمين في الأهلي لاعبان بعد نزول محمد هاني وذلك لإيقاف خطورة المصري في هذه الجهة".

وأتم تصريحاته "المدرب علي ماهر يطلب منا دائما الهجوم واللعب دون تكتل دفاعي أمام كل الفرق مثلما لعبنا ضد الأهلي".