ثنائية محمد شريف تمنح الأهلي فوزا صعبا على المصري

قاد محمد شريف فريقه الأهلي للفوز على المصري بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 15 للدوري والتي أقيمت بملعب الإسكندرية.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على المصري بثنائية مهاجمه محمد شريف، ليصل الأحمر إلى النقطة رقم 36 في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر ولا يزال له مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 29 في المركز الرابع.

وسجل محمد شريف ثنائية الأهلي ليصل إلى الهدف رقم 9 في الدوري هذا الموسم، بينما جاء هدف المصري عن طريق عمر كمال.

وصف المباراة.

دخل الأهلي المباراة دون تغييرات وحافظ على تشكيله الذي خاض به مواجهة إنبي.

هدد الأهلي مرمى المصري مبكرا بهجمة سريعة من أفشة الذي أرسل عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية مرت أعلى مرمى أحمد دعدور في الدقيقة الثانية.

واستمر ضغط الأهلي المبكر وانفرد حسين الشحات بمرمى المصري ومر من الحارس دعدور وحاول لعب الكرة في الشباك لكن الحارس أبعدها عن منطقة الخطورة.

ورد المصري بهجمة وانطلاقة من أحمد رفعت من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها سعيدو سينبوري بضربة رأسية خطيرة مرت أعلى مرمى الشناوي.

وبتمريرة طويلة من أحمد نبيل "كوكا" انفرد محمد شريف بمرمى المصري واستغل تعثر الحارس دعدور بعدما اصطدم بزميله أحمد شوشة، ثم وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 11.

لكن الحكم أشار إلى تسلل، وبعدها توقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو.

وجاء القرار باحتساب هدف أول للأهلي في الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف وعدم وجود تسلل في اللعبة.

ضغط للفريق البورسعيدي

وعاد المصري ليهدد مرمى الشناوي في أخطر فرصة في الشوط الأول بعرضية من أحمد رفعت على رأس أحمد جمعة المتمركز أمام الشباك لكنه وضع الكرة بغرابة خارج المرمى.

ومرة جديدة اخترق أحمد جمعة دفاع الأهلي وسدد كرة أبعدها الشناوي إلى ركلة ركنية.

وحصل أحمد جمعة على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أكرم توفيق.

وفي الوقت بدلا من الضائع اخترق أحمد رفعت ولعب عرضية اصطدمت في الشناوي وخرجت لركنية.

ونفذ رفعت الركنية لتصل إلى عمر كمال غير المراقب ليضع الكرة في شباك الشناوي مسجلا هدف تعادل المصري في الدقيقة 47 من الشوط الأول.

لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

وبدأ موسيماني الشوط الثاني بالدفع بالثنائي طاهر محمد وأليو ديانج بدلا من أحمد رمضان وكهربا.

وواصل عمر كمال تهديد مرمى الأهلي بعدما استغل ارتباك بين سعد سمير وكوكا ليحصل على الكرة قبل أن يسدد ويبعدها الشناوي.

ورد الأهلي بهجمة مرتدة سريعة وصلت إلى طاهر الذي حاول وضع الكرة على يسار الحارس دعدور لكن الكرة خرجت بعيدا.

وعاد أحمد رفعت لتهديد مرمى الشناوي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس الأهلي أبعدها.

ومن هجمة منظمة وعدة تمريرات وصلت الكرة إلى أكرم توفيق ناحية اليمين ليمرر عرضية أرضية إلى محمد شريف الذي وضع الكرة في الشباك الخالية مسجلا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 63.

ودفع علي ماهر المدير الفني للمصري بمحمد عنتر بدلا من سعيدو سينبوري.

وطالب حسين الشحات بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع أحمد شوشة لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وشارك عبد اللطيف جريندو بدلا من أحمد جمعة، في محاولة من علي ماهر لتنشيط هجوم المصري.

وكذلك أجرى موسيماني التغيير الأخير بنزول صلاح محسن بدلا من أكرم توفيق.

وفي الوقت بدلا من الضائع مرر صلاح محسن الكرة إلى طاهر الذي انفرد بالمرمى من وسط الملعب ومر من الحارس أحمد دعدور قبل أن يسدد كرة بعيدا عن المرمى.

قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن فوز الأهلي على المصري.