قمصان: كان الله في عون لاعبي الأهلي

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 00:30

كتب : FilGoal

المصري - الأهلي

أشاد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي بلاعبي فريقه بعد الفوز على المصري في ظل ضغط المباريات.

وفاز الأهلي على المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال سامي قمصان عبر قناة الأهلي: "لعبنا مباراة قوية ضد المصري ولكننا نتحدث عن الإجهاد الذي يضرب الفريق وأثر علينا كثيرا خلال اللقاء".

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وأضاف "لذلك الفوز مهم جدا بالنسبة لنا وأشكر اللاعبين على الأداء والمجهود وكان الله في عونهم في هذه الظروف الصعبة".

وأكمل "موسيماني يركز في كل التفاصيل وظهر ذلك في الجمل الفنية التي تكررت في المباريات السابقة وسجل منها الأهلي أهدافا أمام سموحة وإنبي والمصري".

وأتم تصريحاته "نلعب ضد المصري الذي لم يلعب أي مباراة منذ 12 يوما ونحن نلعب كل 3 أيام مباراة، وذلك منحهم أفضلية بالتأكيد في المباراة والتغييرات جعلتنا أفضل في الشوط الثاني".

الأهلي سامي قمصان
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