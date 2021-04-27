في إفريقيا – المولودية يعود لمدربه الأسبق

بعد أقل من أسبوعين من رحيل عبد القادر عمراني المدير الفني للفريق، أعلن نادي مولودية العاصمة الجزائري عودة مدربه الأسبق نبيل نجيز إلى منصبه.

وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن نجيز عاد للنادي، بعد أن قاده لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ورحل نجيز بدوره قبل انطلاق دور المجموعات، وحل محله عبد القادر عمراني، الذي قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية وصيفا للمجموعة التي ضمت الترجي التونسي، والزمالك، وتونجيث السنغالي.

وحقق عمراني تأهلا تاريخيا للمولودية، إذ يتجاوز دور المجموعات لأول مرة في مشاركاته بالنظام الحديث لدوري أبطال إفريقيا.

ويقابل المولودية، أحد أندية سيمبا التنزاني أو الوداد المغربي أو صنداونز الجنوب إفريقي، في دور الثمانية المزمع إقامة قرعته نهاية الشهر الجاري.