كرونكي يعلنها: لن نبيع أرسنال

أعلن ستان كروني مالك أرسنال ونجله جوش في بيان مشترك اليوم الثلاثاء عدم وجود أي نية لديهما في بيع حصتهما في النادي الإنجليزي.

وقال البيان الذي نشره موقع "بلومبيرج" الأمريكي: "في الأيام الماضية لاحظنا بعض التكهنات عبر وسائل الإعلام تتحدث عن عرض محتمل للاستحواذ على نادي أرسنال".

وواصل "نحن ملتزمون بنسبة 100% تجاه أرسنال ولن نبيع أي حصة لنا في النادي، لم نتلق أي عرض ولن نقبل أي عروض".

وأتم البيان "طموحنا مع أرسنال هو المنافسة للفوز بأكبر البطولات في كرة القدم، وتركيزنا ينصب على تحسين قدرتنا التنافسية على أرض الملعب لتحقيق ذلك".

يأتي ذلك بعد الأنباء التي انتشرت حول وجود تحالف بين نجوم أرسنال تيري هنري وباتريك فييرا ودينيس بيركامب مع مالك منصة "سبوتيفاي" دانييل إيك لشراء حصة عائلة كرونكي في النادي.

وذكرت موقع "ذا أثليتك" الأمريكي اليوم في تقرير له أن جوش كرونكي والمدير التنفيذي لأرسنال فيناي فينكاتيشام قاما بمكالمة استمرت 50 دقيقة مع إدارة النادي وجميع أعضائه وأكد فيها عدم وجود أي نية لبيع أسهم الأول فيه.

وأكد كرونكي خلال المكالمة أنه يخطط لضخ المزيد من الأموال في النادي للمنافسة على البطولات.

يذكر أن جمهور أرسنال قام بمظاهرة أمام ملعب الإمارات قبل عدة أيام طالب خلالها كرونكي بالرحيل عن النادي وبيع أسهمه فيه.