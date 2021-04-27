مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى للخروج من عنق الزجاجة

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إن فريقه يسعى جاهدا لتحسين نتائجه في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com:"اللاعبون يؤدون بشكل جيد خلال فترة الاستعدادات الحالية".

وأضاف "لا تهمنا نتائج المباريات الودية لانها تكشف لنا فى الوقت الحالي ما يحتاجه الفريق ونسعى للتركيز عليه فى التدريبات".

واستمر "سنواصل المسيرة حتى يعبر الفريق أزمته وبعدها سيكون هدفنا حث الجميع على الفوز في أي مباراة سواء ودية أو رسمية. مواجهة الإنتاج الحربي صعبة ومهمة جدا، الفريقان يريدان الفوز".

وأتم "هدفنا تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة طريق الانتصارات للخروج من وضع الفريق الحالي. كل اللاعبين جاهزين لخوض اللقاء ونعتمد على الأكثر جاهزية فى تحقيق أهدافنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز 16 في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة.

ويحل الفريق ضيفا على الإنتاج الحربي يوم السبت.