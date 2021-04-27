مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى للخروج من عنق الزجاجة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 17:48

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إن فريقه يسعى جاهدا لتحسين نتائجه في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com:"اللاعبون يؤدون بشكل جيد خلال فترة الاستعدادات الحالية".

وأضاف "لا تهمنا نتائج المباريات الودية لانها تكشف لنا فى الوقت الحالي ما يحتاجه الفريق ونسعى للتركيز عليه فى التدريبات".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - تأهيل لـ الونش وفتوح.. وتعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز الزمالك: إصابة الونش بسيطة ولن يحتاج لإجراء آشعة رئيس الاتحاد الآسيوي لـ في الجول: كأس العرب فرصة لسطوع نجوم جديدة مؤتمر عمر جابر: لقاء نامونجو فرصة لإراحة بعض الأساسيين

واستمر "سنواصل المسيرة حتى يعبر الفريق أزمته وبعدها سيكون هدفنا حث الجميع على الفوز في أي مباراة سواء ودية أو رسمية. مواجهة الإنتاج الحربي صعبة ومهمة جدا، الفريقان يريدان الفوز".

وأتم "هدفنا تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة طريق الانتصارات للخروج من وضع الفريق الحالي. كل اللاعبين جاهزين لخوض اللقاء ونعتمد على الأكثر جاهزية فى تحقيق أهدافنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز 16 في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة.

ويحل الفريق ضيفا على الإنتاج الحربي يوم السبت.

الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى للخروج من عنق الزجاجة 59 دقيقة | مصر
مران الزمالك - تأهيل لـ الونش وفتوح.. وتعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز ساعة | مصر
الزمالك: إصابة الونش بسيطة ولن يحتاج لإجراء آشعة ساعة | مصر
رئيس الاتحاد الآسيوي لـ في الجول: كأس العرب فرصة لسطوع نجوم جديدة ساعة | الوطن العربي
مؤتمر عمر جابر: لقاء نامونجو فرصة لإراحة بعض الأساسيين ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر أروابارينا: سأقوم بتدوير اللاعبين أمام نامونجو ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر جوارديولا: نعلم أننا سنعاني أمام سان جيرمان.. الكل يعرف أسلحتهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد السوداني لـ في الجول: كأس العرب بالنسبة لنا كالمونديال ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك