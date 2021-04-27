مؤتمر عمر جابر: لقاء نامونجو فرصة لإراحة بعض الأساسيين

يرى عمر جابر لاعب بيراميدز أن مواجهة نامونجو التنزاني يوم الأربعاء تمثل فرصة لإراحة بعض اللاعبين بعدما ضمن الأول تأهله لربع نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز فريق نامونجو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال جابر في مؤتمر صحفي:"الفريق جاهز للقاء نامونجو، مباراة مهمة رغم التأهل للدور ربع النهائي. اللقاءات المتتالية مهمة، فهي فرصة للمدرب ليمنح الفرصة للاعبين وتجهيز الجميع".

وأضاف "الفوز والانتصار مهم للغاية لأنه يأتي بانتصار آخر في الفترة المقبلة، وهذا شيء مهم للغاية خاصة في ظل توالي المباريات في تلك المرحلة محليا وقاريا. التأهل المبكر للدور ربع النهائي مهم جدا لإراحة العناصر التي تشارك باستمرار ومنح الفرصة لمن لا يشارك كثيرا ويعطي المدير الفني فرصة للتدوير خاصة وأن الفريق مرتبط بمباراة مهمة جدا ومواجهة الزمالك في الدوري والتي تقام الأسبوع المقبل والفريق يطمح للفوز بكل مبارياته ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية".

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

ويشارك بيراميدز قاريا للمرة الثانية في تاريخه.

وخسر الفريق نهائي البطولة العام الماضي بهدف ضد نهضة بركان المغربي.