مؤتمر أروابارينا: سأقوم بتدوير اللاعبين أمام نامونجو

ينوي رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز إجراء تبديلات عديدة على التشكيل الأساسي لفريقه حين يستضيف نامونجو التنزاني يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي:"المباراة مهمة للغاية رغم أنها آخر لقاءات دور المجموعات ونتيجتها لن تؤثر على الإطلاق على تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من البطولة. مواجهة نامونجو ليست سهلة على الإطلاق".

وأضاف "لدي حسابات بإشراك بعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من الوقت في المباريات ولابد من أخذ اللقاء على محمل الجدية واللعب من أجل الفوز. الموسم الحالي مختلف تماما في ظل توالي اللقاءات بالدوري والكونفدرالية والكأس، والجميع جاهز ولدينا فرصة لإشراك أغلب اللاعبين وعمل استشفاء للمصابين بسبب توالي المباريات والتأهل يعني التجهيز للمرحلة المقبلة، ولدينا كل ٣ أيام مباراة ولابد من تجهيز الكل والوقوف على عناصر القوة والضعف والعمل على علاج النقاط السلبية".

وأتم "أتابع الفرق الأخرى كذلك في مباريات الكونفدرالية، وأهم شيء التركيز وإعطاء أهمية كبيرة لمباراة الغد المهمة للغاية والتي لابد من الفوز بها لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، ومثل هذه اللقاءات تمنح اللاعبين الخبرة والثقة ولابد من التعامل معها بالشكل المثالي".

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

ويشارك بيراميدز قاريا للمرة الثانية في تاريخه.

وخسر الفريق نهائي البطولة العام الماضي بهدف ضد نهضة بركان المغربي.