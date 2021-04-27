مؤتمر أروابارينا: سأقوم بتدوير اللاعبين أمام نامونجو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 17:06

كتب : FilGoal

بيراميدز

ينوي رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز إجراء تبديلات عديدة على التشكيل الأساسي لفريقه حين يستضيف نامونجو التنزاني يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي:"المباراة مهمة للغاية رغم أنها آخر لقاءات دور المجموعات ونتيجتها لن تؤثر على الإطلاق على تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من البطولة. مواجهة نامونجو ليست سهلة على الإطلاق".

وأضاف "لدي حسابات بإشراك بعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من الوقت في المباريات ولابد من أخذ اللقاء على محمل الجدية واللعب من أجل الفوز. الموسم الحالي مختلف تماما في ظل توالي اللقاءات بالدوري والكونفدرالية والكأس، والجميع جاهز ولدينا فرصة لإشراك أغلب اللاعبين وعمل استشفاء للمصابين بسبب توالي المباريات والتأهل يعني التجهيز للمرحلة المقبلة، ولدينا كل ٣ أيام مباراة ولابد من تجهيز الكل والوقوف على عناصر القوة والضعف والعمل على علاج النقاط السلبية".

أخبار متعلقة
مؤتمر جوارديولا: نعلم أننا سنعاني أمام سان جيرمان.. الكل يعرف أسلحتهم رئيس الاتحاد السوداني لـ في الجول: كأس العرب بالنسبة لنا كالمونديال مجاهد لـ في الجول: مصر ستشارك بفريقها الأساسي في كأس العرب باستثناء المحترفين مؤتمر نيمار: سنفعل كل شيء أمام سيتي من أجل التأهل للنهائي

وأتم "أتابع الفرق الأخرى كذلك في مباريات الكونفدرالية، وأهم شيء التركيز وإعطاء أهمية كبيرة لمباراة الغد المهمة للغاية والتي لابد من الفوز بها لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، ومثل هذه اللقاءات تمنح اللاعبين الخبرة والثقة ولابد من التعامل معها بالشكل المثالي".

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

ويشارك بيراميدز قاريا للمرة الثانية في تاريخه.

وخسر الفريق نهائي البطولة العام الماضي بهدف ضد نهضة بركان المغربي.

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - أحمد الأحمر يعلن اعتزاله الدولي عقب أولمبياد طوكيو 8 ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول - موسيماني يبلغ الخطيب رسميا باستمراره مع الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
الحضري ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا 8 ساعة | الدوري المصري
أحمد رفعت: سيطرنا على مباراة الأهلي بالكامل ونجحنا في إيقاف خطورة أفشة 8 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي الكأس 8 ساعة | رياضات أخرى
عضو الزمالك: المتربصون هم سبب خلاف كارتيرون وأسامة نبيه.. وكيف نحتج على أزمة إبراهيم المصري؟ 9 ساعة | الدوري المصري
قمصان: كان الله في عون لاعبي الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
المصري: هدف الأهلي الأول لمسة يد واضحة على محمد شريف 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك