مؤتمر جوارديولا: نعلم أننا سنعاني أمام سان جيرمان.. الكل يعرف أسلحتهم

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

طالب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه بضرورة الاستمتاع بالضغط الذي يصاحب اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل النجاح في عبور عقبة باريس سان جيرمان.

ويحل سيتي ضيفا على باريس في ذهاب نصف النهائي بملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نعلم أننا سنعاني في مباراتي الذهاب والإياب، لأن فريق سان جيرمان سيخلق العديد من الفرص".

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وأضاف "أعرف الأسلحة التي يملكونها، كل شخص يحب كرة القدم يعرف جودتهم".

وواصل المدرب الإسباني "لكننا في نصف نهائي دوري الأبطال، ماذا نتوقع؟ للعب ضد لاعبين عاديين؟ بالطبع لا".

وأكمل "هل سنفكر في لاعبيهم أم نلعب بالطريقة التي نريدها؟ تعلمت من يوهان كرويف، استمتع باللعبة. استمتع بالمسؤولية. استمتع بالموقف".

وأردف "لهذا السبب يفوز الأعظم بهذه المسابقات لأنهم يلعبون بلا ضغوط. هذا ما أريد أن أراه في فريقي".

وتابع مدرب برشلونة السابق "نحن محظوظون لكوننا أحد أفضل 4 فرق هذا الموسم. هذا ما أريد أن أراه في اللاعبين".

وأوضح بيب أنه لا يشعر بأي مخاوف من الإصابات قائلا "الجميع لائقون ومستعدون لمواجهة باريس سان جيرمان".

وشدد جوارديولا على أنه لن يتبع استراتيجية دفاعية محددة لرقابة كيليان مبابي ونيمار نجما سان جيرمان.

وأردف "إنهما جيدان للغاية، إنهما لاعبان رائعان، سنحاول منعهما من الوصول لمرمانا، وندافع بشكل جيد كفريق واحد، ونلعب كرة قدم جماعية، ونحاول تسجيل الأهداف".

مباراة الإياب ستقام الثلاثاء المقبل.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي باريس سان جيرمان
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