مؤتمر نيمار: سنفعل كل شيء أمام سيتي من أجل التأهل للنهائي

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 16:30

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

رفع نيمار لاعب باريس سان جيرمان راية التحدي قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددا على بذل قصارى جهده من أجل التأهل للنهائي.

ويحل سيتي ضيفا على باريس في ذهاب نصف النهائي بملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء.

وقال نيمار في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "مانشستر سيتي فريق عظيم ويتمتع بإمكانيات كبيرة ولكن نحن مستعدون".

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وأضاف النجم البرازيلي "سنفعل كل شيء من اجل التأهل للمباراة النهائية".

وأردف "نظهر بشكل أفضل بمرور الوقت، العام الماضي وصلنا للنهائي وهذا العام سنحاول تحقيق ما هو أفضل. هدفنا منذ بداية الموسم هو الفوز بدوري الأبطال".

سان جيرمان خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد بايرن ميونيخ بهدف.

وأكمل "عندما تصل لنصف النهائي ستكون المباريات صعبة بالطبع".

وواصل "سأفعل كل ما في وسعي من أجل مساعدة باريس سان جيرمان للوصول للنهائي".

مباراة الإياب ستقام الثلاثاء المقبل.

وأتم "أنا سعيد بالموسم الذي نقدمه حتى الآن وسعيد هنا مع باريس سان جيرمان، وأمامي المزيد من الوقت".

نيمار باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
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