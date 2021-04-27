مؤتمر محرز: سنلعب في باريس من أجل الفوز على سان جيرمان

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

رياض محرز - بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي

أوضح رياض محرز نجم مانشستر سيتي أن فريقه لن يلعب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان بحثا عن التعادل.

ويحل سيتي ضيفا على باريس في ذهاب نصف النهائي بملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء.

وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تكون صبيا تحلم بهذه المراحل من دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "أنت تلعب كرة القدم من أجل هذا النوع من المباريات والمراحل. كنت أعرف عندما انضممت إلى سيتي أنه مع هذا الفريق وهذا المدرب سنصل إلى هذه المرحلة".

وأكمل "عليك أن تظهر أنك تستحق أن تكون في النهائي. يتم ذلك من خلال إظهار شخصيتك في المباريات الكبيرة واللحظات الكبيرة".

سيتي عبر عقبة بروسيا دورتموند في ربع النهائي، بينما تفوق سان جيرمان على حامل اللقب بايرن ميونيخ.

وشدد محرز على أن فريقه يسافر إلى العاصمة الفرنسية من أجل الاقتراب من التأهل للمباراة النهائية قائلا "نحن هنا للفوز بالتأكيد".

وواصل "باريس سان جيرمان فريق رائع للغاية. لقد رأينا ذلك في مواجهة بايرن ميونيخ".

واستمر النجم الجزائري "لدينا قوتنا، لديهم قوتهم وسنرى كيف تسير الأمور".

وأتم "نريد دائما أن نلعب بأسلوبنا، وأن نظهر الكثير من الشخصية وأننا هنا لتحقيق الفوز".

مباراة الإياب ستقام الثلاثاء المقبل.

رياض محرز مانشستر سيتي باريس سان جيرمان
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