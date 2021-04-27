فليك: كنت محظوظا بلاعبي بايرن.. هذه التجربة ستظل في ذهني للأبد

يؤمن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ والذي سيترك فريقه بنهاية الموسم الجاري بأن اللاعبين كانوا السبب الأكبر في نجاحه مع الفريق البافاري.

أعلن نادي بايرن ميونيخ صباح الثلاثاء بشكل رسمي اسم خليفة مدربه الحالي هانز فليك، وهو يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج (التفاصيل).

وقال فليك في تصريحات لموقع ناديه: "لن أنسى العامين الماضيين لبقية حياتي. لقد استمتعت كثيرا بالانتصارات وتحقيق الألقاب وبالعمل اليومي في التدريبات، قضيت وقتًا رائعًا مع الفريق".

وأضاف "التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح. لن ينجح أي مدرب بدون فريقه، وأنا كنت محظوظًا بلاعبي بايرن وأفراد الجهاز الفني الرائعين، شكرًا لكم جميعًا".

وتابع "أود أيضًا أن أتوجه بالشكر هيربيرت هاينر رئيس النادي ومجلس الإدارة وعلى رأسه كارل هاينز رومينيجيه، وأوليفر كان وحسن صالح حميديتش على ثقتهم بي ومنحي الفرصة لتدريب هذا الفريق العظيم".

وأكمل فليك "الشيء الوحيد الذي كان ينقص هذه التجربة هو الجماهير، لقد افتقدناهم وكنا نتمنى حضورهم في كل المباريات".

واختتم "أتمنى لبايرن تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل. كان شرف كبير لي أن أدرب الفريق".

وأكد بايرن في بيانه أن ناجلزمان المدرب الشاب وقع على عقود تربطه بالنادي حتى صيف 2026.

وأفاد النادي في بيان: "يوليان ناجلزمان سيكون مدربًا لفريق بايرن ميونيخ عقب نهاية الموسم الجاري".

وتابع البيان "ناجلزمان سيتولى تدريب البافاري بداية من 1 يوليو 2021".

وأضاف البيان "سيتم إنهاء عقد هانز فليك نهاية هذا الموسم بناءً على طلبه، وذلك قبل عامين من موعد نهاية العقد".

هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم بعدما أعلن رغبته في ذلك قبل أسابيع، ويبدو في طريقه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.

قبل ساعات، أفادت شبكة سكاي سبورت بألمانيا أن ناجلزمان وافق على تولي تدريب بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن نادي لايبزيج يريد 25 مليون يورو للتخلي عن مدربه البالغ من العمر 33 عاما.

ناجلزمان ارتبط اسمه بتولي قيادة توتنام الموسم المقبل، خلفا لجوزيه مورينيو الذي أقيل قبل أيام.

أرقام جوليان ناجلزمان خلال مسيرته التدريبية مع هوفنهايم ولايبزيج 📊 مع هوفنهايم لعب: 136 🏟 فاز: 55 تعادل: 43 خسر: 38 سجل: 257⚽ استقبل: 197 مع لايبزيج لعب: 90🏟 فاز: 53 تعادل: 21 خسر: 16 سجل: 185⚽ استقبل: 96 pic.twitter.com/AQWXAfRG54 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 27, 2021

يوليان كان أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني في عام 2016 عندما تولى تدريب هوفنهايم.

وتولى ناجلزمان تدريب لايبزيج منذ صيف 2019، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كأبرز إنجازاته.

المدرب الواعد قاد لايبزيج للمنافسة مع بايرن على لقب الدوري الألماني في الموسم الجاري، لكن البافاري يقترب من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج رجال فليك لحصد 3 نقاط من الجولات الـ3 المتبقية للتتويج رسميا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

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