بايرن: واثقون من استمرار نجاحاتنا مع ناجلزمان.. ونشكر فليك

تثق إدارة نادي بايرن ميونيخ من استمرار نجاحات الفريق مع المدرب الشاب يوليان ناجلزمان الذي يتولى تدريب البافاري عقب نهاية الموسم الجاري.

أعلن نادي بايرن ميونيخ صباح الثلاثاء بشكل رسمي اسم خليفة مدربه الحالي هانز فليك، وهو يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج (التفاصيل).

وقال هيربيرت هاينر رئيس بايرن في تصريحات لموقع ناديه: "يوليان ناجلزمان يمثل جيلًا جديدًا من المدربين. لقد حقق نجاحات كبيرة في مسيرته على الرغم من صغر سنه".

وأضاف "نحن واثقون من استمرار نجاح بايرن في جميع البطولات تحت قيادته".

وتابع "أود أن أتقدم بالشكر إلى هانز فليك بالنيابة عن الجميع في النادي. لقد تولى تدريب الفريق في فترة صعبة عام 2019 وقاده للفوز بستة ألقاب، واللقب السابع في الطريق".

وأتم "لا شك أن فليك كتب اسمه في تاريخ بايرن، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في مستقبله".

ومن جانبه، قال أوليفر كان عضو مجلس الإدارة: "أنا واثق من نجاح بايرن في المستقبل بقيادة ناجلزمان".

وواصل "أود أن أشكر فليك على كل ما قدمه للفريق. لقد لعب بايرن كرة قدم جميلة تحت قيادته وحققنا العديد من الألقاب".

وأوضح حارس بايرن السابق "وافقنا على طلبه بإنهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، ونتمنى له التوفيق".

فيما أوضح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن أن "المفاوضات مع يوليان كانت مثمرة للغاية".

وأكمل "أريد أن أشكر فليك على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق. لقد قاد الفريق إلى تحقيق ستة ألقاب في عام ونصف، وبالطبع ستظل ثلاثية عام 2020 خالدة في أذهان الجميع مقترنة باسمه. أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مستقبله".

وأكد بايرن في بيانه أن ناجلزمان المدرب الشاب وقع على عقود تربطه بالنادي حتى صيف 2026.

وأفاد النادي في بيان: "يوليان ناجلزمان سيكون مدربًا لفريق بايرن ميونيخ عقب نهاية الموسم الجاري".

وتابع البيان "ناجلزمان سيتولى تدريب البافاري بداية من 1 يوليو 2021".

وأضاف البيان "سيتم إنهاء عقد هانز فليك نهاية هذا الموسم بناءً على طلبه، وذلك قبل عامين من موعد نهاية العقد".

هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم بعدما أعلن رغبته في ذلك قبل أسابيع، ويبدو في طريقه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.

قبل ساعات، أفادت شبكة سكاي سبورت بألمانيا أن ناجلزمان وافق على تولي تدريب بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن نادي لايبزيج يريد 25 مليون يورو للتخلي عن مدربه البالغ من العمر 33 عاما.

أرقام جوليان ناجلزمان خلال مسيرته التدريبية مع هوفنهايم ولايبزيج 📊 مع هوفنهايم لعب: 136 🏟 فاز: 55 تعادل: 43 خسر: 38 سجل: 257⚽ استقبل: 197 مع لايبزيج لعب: 90🏟 فاز: 53 تعادل: 21 خسر: 16 سجل: 185⚽ استقبل: 96 pic.twitter.com/AQWXAfRG54 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 27, 2021

ناجلزمان ارتبط اسمه بتولي قيادة توتنام الموسم المقبل، خلفا لجوزيه مورينيو الذي أقيل قبل أيام.

يوليان كان أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني في عام 2016 عندما تولى تدريب هوفنهايم.

وتولى ناجلزمان تدريب لايبزيج منذ صيف 2019، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كأبرز إنجازاته.

المدرب الواعد قاد لايبزيج للمنافسة مع بايرن على لقب الدوري الألماني في الموسم الجاري، لكن البافاري يقترب من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج رجال فليك لحصد 3 نقاط من الجولات الـ3 المتبقية للتتويج رسميا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

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ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.