خالد جلال: البنك الأهلي كان خارج الخدمة أمام الزمالك.. وكيف نلعب مباراة كل 20 يوما

يرى خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي أن فريقه كان بعيدا عن مستواه خلال مواجهة الزمالك.

وخسر البنك الأهلي من الزمالك برباعية مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال جلال في المؤتمر الصحفي: "من بداية المباراة ونحن متأخرين في النتيجة والزمالك كان الأكثر سيطرة على اللعب ونحن كنا خارج نطاق الخدمة تماما".

وأضاف "كان لدينا على الأقل 7 لاعبين بعيدا عن مستواهم، وذلك جعل فرصة الزمالك أسهل ليلعب كما يشاء".

وأكمل "في الشوط الثاني استطعنا العودة واللعب بشكل جيد رغم الطرد".

واعترف قائلا: "بالتأكيد خسرنا بنتيجة كبيرة وموقفنا صعب وأنا أيضا تسلمت المهمة في ظروف صعبة".

وأتم تصريحاته "الأزمة الحقيقية التي تواجهه الفريق هي خوض مباراة كل 20 يوما، لعبنا مع وادي دجلة وقبلها لم نخض أي مباراة لمدة 19 يوما، ثم بعد 20 يوما لعبنا ضد الزمالك، وهذا يجعل الفريق بشكل مستمر بعيدا عن مستواه الفني والبدني المطلوب".

من جانبه قال أمير عزمي مجاهد المدرب العام للفريق: "حذرنا اللاعبين من الدقائق الأولى وطالبناهم بالتركيز ولكن هذا لم يحدث".

وأردف "ما جعلني أشعر بالحزن هو أن الفريق يضم عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات ولم يستطيعوا العودة واللعب بشكل جيد بعدما سجل الزمالك هدفين".

واختتم تصريحاته قائلا: "ولكننا لا نستطيع التحكم في حالة اللاعبين الفنية يوم المباراة".