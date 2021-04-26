بالخلطة المغربية.. الزمالك يُعقد حسابات البنك الأهلي ويهزمه برباعية

زاد الزمالك من صعوبة موقف البنك الأهلي في الدوري المصري، وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 للمسابقة وأقيمت في ستاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 39 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له 3 مباريات.

بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول الترتيب.

ليزداد موقفه في الدوري صعوبة في مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما تلقى الهزيمة الثامنة له هذا الموسم.

رباعية الزمالك سجلها حميد أحداد هدفين، وصنع المهاجم المغربي هدفا سجله أوباما. والهدف الرابع جاء بقدم أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف البنك الأهلي الوحيد من ركلة جزاء سددها عاصم صلاح

وصف المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مبكر ولم ينتظر سوى 7 دقائق لتسجيل الهدف الأول في شباك البنك الأهلي عن طريق أوباما.

وانطلق الأبيض بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى حميد أحداد الذي مررها إلى أوباما داخل منطقة الجزاء ليضعها على يمين الحارس محمود الزنفلي.

واستمر ضغط الأبيض بعد الهدف الأول ومن ركلة ركنية وصلت الكرة إلى أشرف بنشرقي الذي سددها مباشرة لكن الدفاع أبعدها لركنية أخرى.

ولم يصمد دفاع البنك الأهلي أمام هجوم الزمالك المستمر ليسجل حميد أحداد الهدف الثاني في الدقيقة 18 بضربة رأسية بعد عرضية من عبد الله جمعة.

وسدد زيزو كرة قوية أبعدها الزنفلي إلى ركلة ركنية منقذها مرماه من هدف ثالث.

لكن ضغط الزمالك أسفر عن هدف ثالث في الدقيقة 43 عن طريق حميد أحداد بعد متابعة لعرضية بنشرقي من الناحية اليسرى.

ليضع الكرة بقوة في شباك محمود الزنفلي مسجلا الهدف الثالث للأبيض.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل محمود الونش على بطاقة صفراء بعد عرقلته لفادي فريد مهاجم البنك الأهلي أثناء انطلاقه نحو المرمى الأبيض.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى بعدما لمست الكرة يد عاصم صلاح مدافع البنك الأهلي بعد تسديدة أوباما.

لكن الحكم عاد إلى الفيديو وألغى ركلة الجزاء وألغى الإنذار لعاصم صلاح.

ونشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وأحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي خارج خطوط الملعب أثناء دخول الأخير.

ليمنح الحكم بطاقة صفراء للثنائي.

وغادر الونش الملعب مصابا وشارك بدلا منه محمد عبد السلام، وغادر أيضا حميد أحداد وشارك سيف الدين الجزيري.

وحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء بعد شد سيف الدين الجزيري لأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي أثناء ركلة ركنية في الدقيقة 67.

وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو واحتسب ركلة الجزاء.

وتقدم عاصم صلاح ليسدد الكرة وسجل منها هدف البنك الأهلي الوحيد في الدقيقة 68.

ومجددا عاد أحمد العدوي حكم المباراة للفيديو لمراجعة تدخل محمد بسيوني لاعب وسط البنك الأهلي على طارق حامد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد بسيوني ليخرج من المباراة مطرودا.

وشارك مروان حمدي بدلا من طارق حامد في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 95 انفرد أحمد سيد زيزو بمرمى محمود الزنفلي الذي عرقله وتوقف اللعب لفترة لحين مراجعة اللعبة بالفيديو.

وبالفعل احتسب الفيديو ركلة جزاء للزمالك وتقدم زيزو لتسديدها وسجل منها هدف الأبيض الرابع.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.