كارتيرون: لن أعاقب أوباما على احتفاله.. وأزمات الأهلي لا تخرج للإعلام مثلنا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 00:19

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن يوسف إبراهيم "أوباما" لم يفعل شيئا يستحق عليه العقاب عندما احتفل بهدفه في شباك البنك الأهلي.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "راض عن أداء الفريق في الشوط الأول وأريد أن نكمل بهذا المستوى في كل المباريات المقبلة".

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وعن رغبة أوباما في تسديد ركلة الجزاء التي لم تحتسب قال: "لدينا ترتيب في مسددي ركلات الجزاء، ورقم 2 طلب من رقم 1 أن يسدد وهو وافق".

وأكمل "نلعب كل 3 أيام مباراة وطبيعي أن يحافظ اللاعبين على طاقتهم في الشوط الثاني".

وواصل "كنت أريد استبدال بعض اللاعبين بين الشوطين لكنهم رفضوا وكانوا يرغبوا في مواصلة اللعب".

وأشار "كنت أيضا أريد أن نسجل المزيد من الأهداف لأنها قد تحسم لقب الدوري إذا تساوى فريقين في النقاط، خاصة وأن الأهلي يسجل الكثير من الأهداف كل مباراة".

وأشاد بمهاجمه حميد أحداد قائلا: "أعرف حميد أحداد منذ أن كان معي في الرجاء المغربي، وهو الآن أكثر المهاجمين جاهزية في الزمالك، وليس معنى ذلك أن الباب مغلق أمام مشاركة باقي المهاجمين ولكن من سيكون جاهزا سيشارك".

وشدد "لا توجد أي أزمة في الزمالك في الوقت الحالي، ولكن أسرار الفريق تخرج لوسائل الإعلام لذلك اتخذت قرارا بمنع الجميع من التحدث، وهذا عكس ما يحدث في الأهلي الذي يشهد الكثير من الأزمات ولكنها لا تخرج للإعلام".

وأتم تصريحاته بالحديث عن احتفال أوباما بخلع قميصه قائلا: "لم أعاقب اللاعبين عند الخسارة من الأهلي فيكف أعاقب لاعب على احتفاله، الفريق تعرض لانتقادات شديدة بعد خسارة الأهلي وأوباما لم يستطع كتم فرحته بعد تسجيل الهدف وأنا تحدثت معه ولكن لن تصل الأمور لدرجة العقاب".

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