رئيس نادي البنك الأهلي: خسرنا لأننا لم نلعب منذ 20 يوما.. ولا يصح ما حدث بين ياسر وشيكابالا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 00:16

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

برر أشرف نصار رئيس البنك الأهلي خسارة فريقه اليوم الإثنين ضد مضيفه الزمالك بنتيجة 4-1 بافتقاد حساسية المباريات.

وقال نصار عبر إذاعة الشباب والرياضة:"نلاعب الزمالك، فريق كبير ومتصدر الدوري. الأداء في الشوط الثاني جيد ويشعرنا بالاطمئنان الفترة القادمة".

وأضاف "سبب الخسارة؟ لم نلعب منذ ٢٠ يوما، ومهما كانت التدريبات والمباريات الودية، اللقاءات الرسمية مختلفة تماما، كما تأثرنا ببعض الإصابات وحالة الطرد، نتمنى التعويض في المباريات القادمة بتجميع النقاط".

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واستمر "أنا قلق من قبل بداية الموسم، التعب والقلق يدفعنا للعمل، لأن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود داخل أرض الملعب. تنتظرنا الفترة القادمة مباراة كل ٤ أيام تبدأ بمواجهة سيراميكا كليوباترا ثم الإنتاج الحربي والإسماعيلي، نتمنى أن يحالفنا التوفيق، كلها مواجهات ضد أندية تنافسنا".

وعلق نصار على مشادة أحمد ياسر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا، لاعبي البنك الأهلي والزمالك على الترتيب، بالقول:"فوجئنا بما حدث، ولا نعرف سبب الواقعة، أزمة بدون سبب، فالمباراة تسير بشكل عادي. أمر غير مقبول، ولا أعتقد أن اللاعب (أحمد ياسر) صرح بشيء ما ضد لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة مثلما يتردد".

وأردف "أعجبني فريق الزمالك، يؤدي بشكل جماعي ولا يمكن تحديد لاعب بعينه. الشوط الثاني مع التبديلات انضبط أداء فريقنا، أما الشوط الأول الأداء كان دون المستوى".

وعزز الزمالك تصدره لترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 39 نقطة مبتعدا عن الأهلي الوصيف بست نقاط.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي في البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب يوم الخميس.

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