محمد بسيوني لـ في الجول: لم أقصد إيذاء طارق حامد

أكد محمد بسيوني لاعب وسط البنك الأهلي أنه لم يقصد إيذاء طارق حامد خلال مباراة الفريقين.

وخسر البنك الأهلي من الزمالك برباعية مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمد بسيوني للطرد في الشوط الثاني بعد تدخل قوي مع طارق حامد في وسط الملعب.

وقال بسيوني لـFilGoal.com: "لم أقصد إيذاء طارق حامد والكرة بيننا كانت مشتركة والتدخل عليه غير متعمد".

وأضاف "الأهم هو سلامة طارق حامد وصافحته قبل الخروج من الملعب ولا يوجد بيني وبينه أي شيء".

وأتم تصريحاته "طارق حامد طلب من الحكم طردي وأكد له أنني لم أقصد التدخل عليه بقوة".