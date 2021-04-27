محمد بسيوني لـ في الجول: لم أقصد إيذاء طارق حامد

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 00:01

كتب : أحمد شاكر

أحمد رفعت في منافسة على المرة مع محمد بسيوني في لقاء المصري والبنك الأهلي

أكد محمد بسيوني لاعب وسط البنك الأهلي أنه لم يقصد إيذاء طارق حامد خلال مباراة الفريقين.

وخسر البنك الأهلي من الزمالك برباعية مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمد بسيوني للطرد في الشوط الثاني بعد تدخل قوي مع طارق حامد في وسط الملعب.

أخبار متعلقة
بركات لـ في الجول: لم نحسم مشاركة المحترفين في كأس العرب.. وهذا ما سيفيدنا في البطولة خبر في الجول – استبعاد بواليا أمام المصري جاء لأسباب فنية بالخلطة المغربية.. الزمالك يُعقد حسابات البنك الأهلي ويهزمه برباعية

وقال بسيوني لـFilGoal.com: "لم أقصد إيذاء طارق حامد والكرة بيننا كانت مشتركة والتدخل عليه غير متعمد".

وأضاف "الأهم هو سلامة طارق حامد وصافحته قبل الخروج من الملعب ولا يوجد بيني وبينه أي شيء".

وأتم تصريحاته "طارق حامد طلب من الحكم طردي وأكد له أنني لم أقصد التدخل عليه بقوة".

الزمالك محمد بسيوني طارق حامد البنك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رينار لـ في الجول: قائمة منتخب السعودية ستحدد هدفنا من كأس العرب.. نعاني من جدول مزدحم 2 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - سبورتنج يتغلب على الأهلي في أولى مواجهات نهائي دوري السيدات 8 دقيقة | رياضات أخرى
طبيب الزمالك: فضلنا إخراج الونش بعد إصابته.. سيخضع لاختبار طبي 9 دقيقة | مصر
محمد بسيوني لـ في الجول: لم أقصد إيذاء طارق حامد 14 دقيقة | الدوري المصري
تميز الزمالك في الشوط الأول وأهداف خط وسطه في أبرز أرقام فوزه على البنك الأهلي 15 دقيقة | تقرير في الجول
خبر في الجول – استبعاد بواليا أمام المصري جاء لأسباب فنية 22 دقيقة | الدوري المصري
بركات لـ في الجول: لم نحسم مشاركة المحترفين في كأس العرب.. وهذا ما سيفيدنا في البطولة 35 دقيقة | منتخب مصر
قائمة الأهلي – عودة هاني وياسر إبراهيم.. وغياب بواليا أمام المصري 44 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك