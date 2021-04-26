ليستر يواصل التشبث بدوري الأبطال بقهر كريستال بالاس

قلب ليستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه كريستال بالاس اليوم الإثنين في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشبث فريق الثعالب أكثر بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعزيز احتلاله للمركز الثالث ورفع رصيده إلى 62 نقطة، بينما ظل بالاس في المرتبة 13 ورصيده 38 نقطة.

وتقدم ويلفريد زاها للضيوف في الدقيقة 12 قبل أن يدرك تيموتي كاستاني التعادل في الدقيقة 50.

وأحرز النيجيري كيليتشي إهياناتشو هدف فوز ليستر في الدقيقة 80.

ويحل ليستر ضيفا على ساوثامبتون يوم الجمعة بينما يستضيف بالاس فريق مانشستر سيتي يوم السبت.

ويتأهل الرباعي الأول في الدوري الإنجليزي إلى دوري أبطال أوروبا.