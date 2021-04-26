تليجراف: عملاق منصات الموسيقى يتحالف مع 3 أساطير لشراء أرسنال من كرونكي

تحالف أساطير أرسنال، تييري هنري ودينيس بيرجكامب وباتريك فييرا، مع مالك منصة سبوتيفاي الشهيرة التي تقدم خدمات البث والبودكاست، دانييل إيك، لشراء النادي من مالكه الحالي، ستان كرونكي، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

وكان الملياردير إيك قد كشف عبر تويتر عن حبه للنادي، قبل يومين من تقرير تليجراف بإنه يعمل مع هنري وبيرجكامب وفييرا في محاولة لشراء النادي من الملاك المغضوب عليهم من الجماهير بسبب انضمامهم لدوري السوبر الأوروبي، قبل أن يتراجعوا بعدها بيومين، ناهيك عن سنوات من النتائج السيئة للنادي المتوج بدوري اللاهزيمة، في عام 2004، وهي المرة الأخيرة التي رفع فيها أرسنال لقب الدوري.

وبحسب التقرير، فإن الثلاثي الذي كان حاضرا في ذلك الإنجاز التاريخي، سيكون له دور في إدارة النادي الجديد، حال نجح إيك في شراء النادي من عملاق الإدارة الرياضية كرونكي، الذي يملك عدة أندية في دوريات كرة القاعدة وكرة القدم الأمريكية وكرة السلة في الولايات المتحدة.

ورغم اهتمام السويدي بالحصول على حصة الأغلبية في أرسنال، فإن نجل ستان كرونكي، جوش، أكد قبل أيام أن النادي ليس للبيع.

وفي حوار خاص مع تليجراف، صرح هنري قبل أيام أنه "لا يعرف أرسنال تحت إدارة كرونكي"، وأنه يساند الاحتجاجات الحالية ضد ملاك النادي.