إنبي: لا نعرف شيئا بشأن اهتمام الزمالك بلاعبنا.. وهذا موقف كريم فؤاد حاليا

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 17:13

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - كريم فؤاد - إمام عاشور

لا يعرف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، شيئا عن التقارير الصحفية التي أشارت إلى اهتمام الزمالك بلاعب الفريق، مهاب ياسر.

مهاب ياسر

النادي : إنبـي

كريم فؤاد

النادي : إنبـي

إنبـي
الأهلي

وقال عبد الناصر لقناة أون تايم سبورتس "من ضمن موارد نادي إنبي بيع اللاعبين. لا نعرف شيئا عن اهتمام الزمالك بلاعبنا مهاب ياسر ولا يوجد شيء على أمر الواقع".

ويبلغ مهاب ياسر من العمر 24 عاما ولعب 8 مباريات مع إنبي هذا الموسم بعد انضمامه من النجوم في صفقة انتقال شتوية.

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وعن موقف ظهير الفريق كريم فؤاد، قال عبد الناصر: "نادي النجوم هو من يملك بيع كريم فؤاد، لأن تعاقده مستمر معه. كنادي إنبي، لا نعرف الوضع التفاوضي له مع الأهلي".

وكشف "لدينا حق الاحتفاظ به مقابل مبلغ مالي معين، نحاول تدبير هذا الموقف لكننا لا نعرف ما يلوح في الأفق حتى الآن".

كريم فؤاد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، صاحب الـ21 عاما يلعب في إنبي لثاني موسم على التوالي معارا من النجوم.

وخاض كريم فؤاد مع إنبي 17 مباراة هذا الموسم صنع فيهم 4 أهداف.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يترقب موقف إنبي، الذي يمتلك أحقية شرائه، ولكن ما يقوي موقف الأهلي في إنجاز الصفقة هو حصوله على رغبة اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

وبالتالي ينتظر الأهلي موقف إنبي في مفاوضاته من النجوم، قبل التحرك لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

مهاب ياسر كريم فؤاد إنبي الأهلي الزمالك
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