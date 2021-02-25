خبر في الجول – الأهلي يترقب الموقف الحالي لـ كريم فؤاد ويمتلك رغبة اللاعب

الخميس، 25 فبراير 2021 - 20:19

كتب : أحمد الخولي

كريم فؤاد - الأهلي

يترقب الأهلي الموقف الحالي لظهير إنبي المعار من النجوم، كريم فؤاد، ويضعه على رأس اهتماماته للصيف المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يترقب موقف إنبي، الذي يمتلك أحقية شرائه، ولكن ما يقوي موقف الأهلي في إنجاز الصفقة هو حصوله على رغبة اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

وبالتالي ينتظر الأهلي موقف إنبي في مفاوضاته من النجوم، قبل التحرك لإتمام الصفقة.

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، الموقف الحالي للاعبه الشاب.

ويلعب فؤاد معارا لإنبي منذ الموسم الماضي، وهو النادي الذي يملك أولوية شرائه حسبما أوضح الطويلة لـ FilGoal.com.

وشرح الطويلة: "يوجد بند في تعاقدنا مع إنبي، الأولوية للبيع ستكون للفريق البترولي مقابل 15 مليون جنيه".

وأضاف "في حال عدم دفع إنبي لهذا المبلغ، سيكون من حقنا بيع اللاعب لأي ناد يرغب في شرائه".

وشدد: "اللاعب لديه عروض في الدوري البرتغالي وأنا شخصيا سأفضل بيعه للخارج حتى ولو كان بمبلغ أقل لأنني أرى انه لاعب له مستقبل كبير" .

وأتم الطويلة: في حال عدم قدرة إنبي على دفع 15 مليون جنيه، لن يقل ثمن فؤاد عن مليون و500 ألف دولار، أو 23.5 مليون جنيه مصري".

كريم فؤاد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، صاحب الـ21 عاما يلعب في إنبي لثاني موسم على التوالي معارا من النجوم.

وخاض كريم فؤاد مع إنبي 37 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم خمسة أهداف ولم يسجل أهدافا مع الفريق البترولي حتى الآن.

كريم فؤاد الأهلي إنبي النجوم
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