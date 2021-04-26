شيرار وهنري ينضمان لقائمة قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 11:00

كتب : FilGoal

هنري وشيرار - قاعة المشاهير الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج" استحداث تكريم قاعة المشاهير Hall of Fame كأعلى تكريم ممنوح للاعبين من المسابقة.

وبات آلان شيرار وتييري هنري أول لاعبين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن الاستقرار لضم 6 لاعبين آخرين بجانب الثنائي هذا العام وسيتم فتح التصويت للجماهير للمشاركة في الاختيار.

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وأشار التقرير إلى أن قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي تكرم اللاعبين السابقين والذين لديهم سجل استثنائي من النجاح وأظهروا مساهمة كبيرة في البريمييرليج منذ إنشائه في 1992.

وأوضح الموقع الرسمي أن هذا هو أعلى تكريم ممنوح للاعبين من قبل الدوري الإنجليزي.

ويُسمح للاعبين الذي اعتزلوا قبل أغسطس 2020 في التقدم للاختيار بينهم في قاعة المشاهير.

وعن عدد اللاعبين هذا العام، أوضح الموقع الرسمي بضم 8 لاعبين تم اختيار آلان شيرار وتييري هنري بينهم بالفعل.

وهناك قائمة مختصرة تضم 23 لاعبا سيتم اختيار ستة لاعبين بينهم خلال الفترة المقبلة.

ويتم الأخذ في الاعتبار مسيرة اللاعب في الدوري الإنجليزي فقط من أجل ترشيحه ويجب أن يكون قد شارك في 250 مباراة بالمسابقة إن لم يحقق أيا من الإنجازات التالية:

- لعب 200 مباراة لفريق واحد في الدوري الإنجليزي.

- اختياره في أي من فرق الدوري الإنجليزي للعقد.

- الفوز بجائزة الحذاء الذهبي أو القفاز الذهبي في الدوري.

- حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

- الحصول على الدوري الإنجليزي ثلاث مرات من قبل.

- سجل 100 هدف في الدوري أو حافظ على نظافة شباكه 100 مباراة إذا كان حارس مرمى.

الدوري الإنجليزي البريمييرليج
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