إكرامي: لم أرفض الجلوس بديلا لـ الشناوي.. وميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك

نفى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز رفضه الجلوس بديلا لمحمد الشناوي عندما كان لاعبا في الأهلي وأن ذلك سبب رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال إكرامي عبر قناة المحور: لم أرفض الجلوس بديلا لمحمد الشناوي، بالعكس جلست له بديلا لمدة سنة ونصف وتألقه في هذه الفترة من العوامل التي ساعدتني باتخاذ قرار الرحيل وأنا مطمئن على الفريق".

إكرامي: الإعلام يوجه لي اتهامات كثيرة

وأضاف "أديت دوري في النادي الأهلي وسعيد جدا بالفترة التي قضيتها مع الأهلي وتم تقديري جيدا من قبل النادي ولا يوجد شخص خيره على الأهلي بل الأهلي خيره على الجميع وأنا من بينهم، ولكني لا أحب أن أقول إنني ضحيت من أجل الأهلي لأنه أكبر من أن يضحي له أحد".

وواصل "لا يوجد شيء اسمه حمل الكرات في الأهلي لأن عمال النادي يحملون الكرات ويحملون اللاعبين فوق رؤوسهم أيضا".

وأكمل "هناك مصطلحات مثل (أنا ضحيت للنادي ومستعد أشيل كور وأعدي من جنب سور النادي) تؤثر دائما في الجمهور المصري الحساس بطبعه".

وأشار "التوقيع على بياض للأهلي معناه أن الاستمرار في الأهلي هو قراري الأول والأخير وفي النهاية الأهلي يقدر كل لاعبيه".

وعن وضع شرطا في تعاقده مع بيراميدز للمشاركة أساسيا رد قائلا: "في مجال كرة القدم يوجد الكثير من الشائعات وميسي ورونالدو لا يقدرون على وضع بند مثل هذا وأي شخص يناقش مثل هذه الأمور فهو ساذج".

وعن تكوين مجموعة في بيراميدز مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي رد قائلا: "كلام مضحك لا يجب أن أرد عليه".

وشدد "أنا متأكد أن والدي لم يتحدث ويقول إنني لم أخطئ أبدا".

ودافع عن ناديه قائلا: "بيراميدز تعرض لظلم شديد في صفقة رمضان صبحي وتوجهت له اتهامات بأن النادي يملك أموالا كثيرة لا يعرف كيف يصرفها وهذا عكس الحقيقة، لأن ميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك وراتبي هنا مثل الأهلي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مصطفى شوبير حارس الأهلي قائلا: "إذا توافرت الظروف المناسبة لمصطفى شوبير وخاض الاحتكاك المطلوب سيكون مؤهلا ليصبح الحارس الأول للنادي الأهلي".