إكرامي: الإعلام يوجه لي اتهامات كثيرة ولن أدخل في أي خصومات مع الأهلي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 22:41

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز - الزمالك

يرى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز أن وسائل الإعلام توجه له الكثير من الاتهامات غير الصحيحة.

وقال إكرامي عبر قناة المحور: "ظهوري الإعلامي القليل بسبب طبيعة عملي واقتناعي أن ظهوري في الملعب هو أبلغ رد على أي شيء أريد قوله على الشاشة".

وأضاف "إذا كنت أتحدث بشكل مستمر وأرد على الجميع سوف أكون مطالبا بالرد على أي شخص يتحدث عني ولكن من المهم أن أختار التوقيت المناسب للظهور للرد على كل الملفات المتعلقة بي والتي تستحق الرد".

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وواصل "الشيطان قد يؤثر على تصرفات أي شخص في العديد من الأمور، ولكنه لم يقترب مني في أي شيء يخص كرة القدم".

وشدد "أنا أشطر من شيطاني في كرة القدم، ولكن في الحياة هي مباراة بيني وبين شيطاني مثل أي شخص آخر".

واستمر في تصريحاته "أتمنى في كل مباراة ألعبها أن يكون توفيق الله معي وأنا بطبعي إنسان (بارد) وأمتلك ثبات انفعالي كبير".

وأشار "الإعلام يوجه لي أي اتهامات وقال إنني سبب انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز".

وأوضح "تحدثت أن رمضان طلب استشارتي قبل انتقاله إلى بيراميدز ولكن أكدت أنني لن أفصح عما دار بيني وبينه احتراما للعلاقة بيننا".

وأردف" إدارة الأهلي كانت تعلم أن رمضان صبحي سينضم إلى بيراميدز قبل أن أعرف وقبل ذلك كان هناك تواصل بيني وبين المسؤول عن ملف تجديد رمضان مع الأهلي عن هذه التفاصيل ولكن عن بُعد بحكم قربي من الطرفين".

وأكد في ختام تصريحاته "لن أدخل في خصومة مع الأهلي أو أي مسؤول في النادي في أي وقت، ولكن هناك أمور قد تحدث بشكل غير مباشر عن طريق وسائل التواصل وأن يتم صنع اتجاه لإقحامي في أمور لا علاقة لي بها بشكل معين اتخذت المبادرة وواجهت الأمر".

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