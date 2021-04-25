أتالانتا يدهس بولونيا بخماسية ويقفز لوصافة الدوري الإيطالي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 22:38

كتب : FilGoal

أتالانتا

سحق أتالانتا ضيفه بولونيا بخمسة أهداف دون رد اليوم الأحد في الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

ليرتقي الفريق لوصافة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 68 نقطة مبتعدا عن إنتر ميلان المتصدر بـ11 نقطة.

وتقدم روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 22 قبل أن يضيف زميله لويس مورييل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

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وسجل ريمو فريلير هدفا في الدقيقة 57 ونال دوفان زاباتا من الشباك في الدقيقة 59.

وأحرز أليكسي ميرانشوك الهدف الخامس في الدقيقة 73.

وظل بولونيا في المركز 12 بترتيب الدوري ورصيده 38 نقطة.

ويحل أتالانتا ضيفا على ساسولو في 2 مايو بينما يستضيف بولونيا فريق فيورنتينا.

ويسعى أتالانتا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودع النسخة الحالية من الدور ثمن النهائي أمام ريال مدريد.

ويتأهل الرباعي الأول في الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب أتالانتا نهائي كأس إيطاليا ضد يوفنتوس في 19 مايو المقبل.

أتالانتا بولونيا الدوري الإيطالي
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